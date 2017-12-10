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Ramadan İsmael ölü bulundu

Ramadan İsmael ölü bulundu

Lefkoşa da City Royal Otel karşında bulunan eski bir evde, Libya uyruklu 26 yaşındaki Ramadan İsmael  ölü olarak bulundu.

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Lefkoşa da City Royal Otel karşında bulunan eski bir evde, Libya uyruklu 26 yaşındaki Ramadan İsmael  ölü olarak bulundu. Kullanılmayan evin bahçesinde sırt üstü yerde yatar vaziyette, bir mahalle sakini tarafından bulunan Libya uyruklu şahsın, canına kıydığı belirtildi. Polis soruşturması sürüyor.

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