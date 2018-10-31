Raketler Yönlüer anısına sallandı

Bu yıl ilk kez Ciddi Home Center Ltd. ana sponsorluğunda yapılan turnuvaya ayrıca Gönyeli Belediyesi, Vakıflar Bankası, Metgin Ltd., Baştaşlar Construction, Deniz Plaza ve Benli Gıda katkıda bulundu. Bunun yanında oyuncuların içtikleri sular Ev Su ve Dillirga Su, yedikleri muzlar da Akayoğlu Bros tarafından karşılandı. Yağmur nedeniyle bir günlük gecikme ile 29 Ekim, Pazartesi yapılan finaller sonrası tamamlanan turnuvada oyuncular başarılarına göre ödüllendirildi.

Ödül töreninde Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) Başkanı Rağıp Ratip, Gönyeli Tenis Kulübü (GTK) yöneticileri ve Yusuf Yönlüer ailesi hazır bulunup, oyuncuların sevinçlerine ortak oldular. Turnuvanın sonrasında verilen kokteyl ile misafirler, yöneticiler, sporcular ve aileler kaynaşma imkanı elde ederken, gelecek yıl için randevulaştılar. Ciddi Home Yusuf Yönlüer 5. Masterler Tenis Turnuvası Sonuçları:

9 Yaş Kızlar Birincisi: Zenan Kansu

9 Yaş Kızlar İkincisi: Huriye Şık

9 Yaş Erkekler Birincisi: Bekir Esendağlı

9 Yaş Erkekler İkincisi: Eren Yılmaz

10 Yaş Kızlar Birincisi: Nehir Erkurt

10 Yaş Kızlar İkincisi: Simge Keleş

10 Yaş Erkekler Birincisi: Aren Baybars

10 Yaş Erkekler İkincisi: Bora Erin

12 Yaş Kızlar Birincisi: Tansel Şık

12 Yaş Kızlar İkincisi: Elçin Özbilen

12 Yaş Erkekler Birincisi: Doruk Varoğlu

12 Yaş Erkekler İkincisi: Turgay Hıdıroğlu

14 Yaş Kızlar Birincisi: Valeria Chaikovskaia

14 Yaş Kızlar İkincisi: Tansel Şık

14 Yaş Erkekler Birincisi: İbrahim Agun

14 Yaş Erkekler İkincisi: Doruk Ekrem Varoğlu

16 Yaş Kızlar Birincisi: Ilgın Yiğit Minel

16 Yaş Kızlar İkincisi: Eliz Dilaver

16 Yaş Erkekler Birincisi: İbrahim Agun

16 Yaş Erkekler İkincisi: Sami Sarpten

18 Yaş Kızlar Birincisi: Valeria Chaikovskaia

18 Yaş Kızlar İkincisi: Ilgın Yiğit Minel

18 Yaş Erkekler Birincisi: Şevki Öksüzoğulları

18 Yaş Erkekler İkincisi: Mustafa Zorba

