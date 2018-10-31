Raketler Yönlüer anısına sallandı
Ciddi Home Yusuf Yönlüer 5. Masterler Tenis Turnuvası tamamlandı
Bu yıl ilk kez Ciddi Home Center Ltd. ana sponsorluğunda yapılan turnuvaya ayrıca Gönyeli Belediyesi, Vakıflar Bankası, Metgin Ltd., Baştaşlar Construction, Deniz Plaza ve Benli Gıda katkıda bulundu. Bunun yanında oyuncuların içtikleri sular Ev Su ve Dillirga Su, yedikleri muzlar da Akayoğlu Bros tarafından karşılandı. Yağmur nedeniyle bir günlük gecikme ile 29 Ekim, Pazartesi yapılan finaller sonrası tamamlanan turnuvada oyuncular başarılarına göre ödüllendirildi.
Ödül töreninde Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) Başkanı Rağıp Ratip, Gönyeli Tenis Kulübü (GTK) yöneticileri ve Yusuf Yönlüer ailesi hazır bulunup, oyuncuların sevinçlerine ortak oldular. Turnuvanın sonrasında verilen kokteyl ile misafirler, yöneticiler, sporcular ve aileler kaynaşma imkanı elde ederken, gelecek yıl için randevulaştılar. Ciddi Home Yusuf Yönlüer 5. Masterler Tenis Turnuvası Sonuçları:
9 Yaş Kızlar Birincisi: Zenan Kansu
9 Yaş Kızlar İkincisi: Huriye Şık
9 Yaş Erkekler Birincisi: Bekir Esendağlı
9 Yaş Erkekler İkincisi: Eren Yılmaz
10 Yaş Kızlar Birincisi: Nehir Erkurt
10 Yaş Kızlar İkincisi: Simge Keleş
10 Yaş Erkekler Birincisi: Aren Baybars
10 Yaş Erkekler İkincisi: Bora Erin
12 Yaş Kızlar Birincisi: Tansel Şık
12 Yaş Kızlar İkincisi: Elçin Özbilen
12 Yaş Erkekler Birincisi: Doruk Varoğlu
12 Yaş Erkekler İkincisi: Turgay Hıdıroğlu
14 Yaş Kızlar Birincisi: Valeria Chaikovskaia
14 Yaş Kızlar İkincisi: Tansel Şık
14 Yaş Erkekler Birincisi: İbrahim Agun
14 Yaş Erkekler İkincisi: Doruk Ekrem Varoğlu
16 Yaş Kızlar Birincisi: Ilgın Yiğit Minel
16 Yaş Kızlar İkincisi: Eliz Dilaver
16 Yaş Erkekler Birincisi: İbrahim Agun
16 Yaş Erkekler İkincisi: Sami Sarpten
18 Yaş Kızlar Birincisi: Valeria Chaikovskaia
18 Yaş Kızlar İkincisi: Ilgın Yiğit Minel
18 Yaş Erkekler Birincisi: Şevki Öksüzoğulları
18 Yaş Erkekler İkincisi: Mustafa Zorba