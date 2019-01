Ayşe GÜLER

Şeker Sigorta’da yeni Yönetim Kurulu’nun geçmiş döneme ilişkin ortaya koyduğu 2 raporların ardından gözler, izlenecek hukuki sürece çevrilirken, dosyanın henüz Başsavcılığa iletilmediği öğrenildi.

Raporların yankıları sürerken, Şeker Sigorta Genel Müdürü Mehmet Betmezoğlu ile Yönetim Kurulu Başkanı Güven Arca YENİDÜZEN’e konuştu, hem yeni bilgiler paylaştı hem de atacakları adımları sıraladı.

Her iki isim de polise aktarılan dosyaların takipçisi olacaklarını vurgulayarak, kamuoyunda bazı rakamlar konuşulduğunu, bunların net olmadığını ancak daha da büyüyebileceğine işaret etti.

Şeker Sigorta Genel Müdürü Mehmet Betmezoğlu, eski yönetimin yılda 900 bin TL ödeme yapılarak, normalde ihtiyaca göre ve kaza yaptıkça belirlenmesi gerekirken, sabit olarak 40 araç kiraladığının ortaya çıktığını ifade etti.

Betmezoğlu, “Bu araçların kime kiralandığında baktığımızda birkaçında Demokrat Parti adının yazıldığını gördük” şeklinde konuştu.

Yasal prosedüre aykırı 2 yıllık sözleşmeler…

Geçmiş yönetim döneminde birçok sözleşmenin 1 yıl yerine 2 yıllık yapıldığını açıklayan Betmezoğlu, bu durumun yasal prosedüre aykırı olduğunu, ödemelerin peşin yapılarak, şirketin zarara uğratıldığını belirtti.

Öte yandan Şeker Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Güven Arca ise şirketin piyasadan 13 milyon TL alacağının bulunduğunu dile getirerek, birçoğunun zaman aşımına uğradığını, gerekli takibin yapılmadığını kaydetti.

Arca, bu alacakların oluşmasında yönetimin hatası olduğunu dile getirdi.

Yönetim Kurulu toplandı…

Ortaya çıkan raporların ardından dün Şeker Sigorta Yönetim Kurulu üyeleri, bir araya geldi.

Toplantıda izlenecek yol haritası irdelendi, ‘usulsüz ödemeler’ konuşuldu.

ŞEKER SİGORTA YÖNETİMİ NE YAPACAK?

Şeker Sigorta Genel Müdürü Mehmet Betmezoğlu:

Şeker Sigorta Genel Müdürü Mehmet Betmezoğlu, polise yansıyan dosyaların takipçisi olacaklarını da söyledi, istenilen her türlü evrakı vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Betmezoğlu, kamuoyunda bazı rakamlar konuşulduğunu, bunların net olmadığını ancak rakamların büyümesinin muhtemel olduğunu ifade etti.

Yönetime gelmelerinin ardından ‘absürt’ reklam ödemelerinin durdurulduğunu kaydeden Betmezoğlu, şirketin mali yapısının incelendiğini belirtti.

Yeni uygulama ile ayda 75 bin TL’ye ulaşan araç kiralamasının 25 bin TL’ye düşürüldüğünü dile getiren Betmezoğlu, şu anda ihtiyaca göre ve müşterilerin kaza yapmasına bağlı olarak araç kiralandığını söyledi.

“Arabacıoğlu’nun görevden alınıp, alınmamasına Kooperatif Merkez Bankası karar verir”

Betmezoğlu, raporda ismi geçen ve halen yönetim kurulu üyesi olan Ömer Arabacıoğlu’nun görevden alınıp, alınmamasıyla ilgili de “yönetim kurulu üyeleri Kooperatif Merkez Bankası tarafından atanıyor. Bu nedenle görevden alma yetkisi de bankaya ait” dedi.

Rapor hazırlandığının Arabacıoğlu’nun bilgisinde olduğunu da ifade eden Betmezoğlu, “Rapor sonrası hiçbiriyle görüşmedik” şeklinde konuştu.

Rapor, siyasi partilere de sunuldu…

Betmezoğlu, usulsüz ödemeleri içeren raporun 4 siyasi partiye de sunulduğunu belirterek, hukuki süreç başlatılacağına ilişkin Kooperatif Merkez Bankası’na da bilgi verildiğini aktardı.

Polise yapılan şikayette eski yönetim kurulu üyelerinin hepsinden şikayetçi olduklarını ifade etti.

“Sözleşme 1 yıllık yerine 2 yıllık yapıldı”

Geçmiş yönetim döneminde birçok sözleşmenin 1 yıl yerine 2 yıllık yapıldığını açıklayan Betmezoğlu, bu durumun yasal prosedüre aykırı olduğunu kaydetti.

Betmezoğlu, ödemelerin peşin yapılarak, şirketin zarara uğratıldığını belirtti.

“2019 yılsonunda yapılması gereken ödemeler, 2018’de peşin olarak ödendi” diyen Betmezoğlu, yaşananlara anlam veremediğini dile getirdi.

Betmezoğlu, “Şeker Sigorta, dimdik ayakta. Ödemeleri günü gününe yapıyor. Yakın zamanda paket programlarımız olacak” şeklinde konuştu.

“Bu zihniyet değişmezse, Şeker Sigorta’nın ismi daha çok konuşulacak”

Şeker Sigorta’da daha önce de gündeme gelen ‘usulsüz’ ödemelere ilişkin de konuşan Betmezoğlu, bu durumun ‘dürüst’ yönetici atanmamasından kaynaklandığını belirtti.

Betmezoğlu, “Biz de gideceğiz. Bu zihniyet değişmezse, Şeker Sigorta’nın ismi daha çok konuşulacak” şeklinde konuştu.

“Polis çalışanların ifadesine başvurabilir”

Polisin soruşturma kapsamında çalışanların ifadesine başvurabileceğine de değinen Betmezoğlu, bu konuda personelin endişe duymamasını istedi.

Betmezoğlu, “Biz herkese eşitiz. Siyasi bir durum söz konusu olamaz. İşten atılma gibi bir şey söz konusu değil” dedi.

Müşterilere çağrı: Bize güvenmeye devam edin

Şeker Sigorta’da şu anda ödemelerin yapıldığını, herhangi bir aksama yaşanmadığını da belirten Betmezoğlu, şirketin piyasaya tek bir kuruş borcunun bulunmadığını söyledi.

Betmezoğlu, müşterilere de çağrı yaparak, “Bize güvenmeye devam edin” dedi.

Şeker Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Güven Arca:

“13 milyon TL alacak var”

Öte yandan Şeker Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Güven Arca ise polise raporda da ortaya konan hukuk dışı ödemeleri sunduklarını söyledi.

Arca, bu ödemelerin doğru olup olmadığı ya da suç unsuru ile ilgili net kararın Savcılık tarafından verileceğini belirtti.

20 Ağustos’ta göreve geldiklerinde geçmiş döneme ait ciddi borçla karşılaşıldığını ifade eden Arca, tüm bunların kapatıldığını aktardı.

“Alacakların oluşmasında yönetim hatası var”

Sigortanın piyasadan 13 milyon TL alacağının bulunduğunu da ifade eden Arca, birçoğunun zaman aşımına uğradığını, gerekli takibin yapılmadığını kaydetti.

Arca, bu alacakların oluşmasında yönetimin hatası olduğunu dile getirdi.

Yönetim Kurulu üyeleriyle dün biraya geldiklerini ifade eden Arca, toplantıda hem hazırlanan raporun hem de kamuoyunda yaratılan olumsuz havanın nasıl aşılacağının konuşulduğunu dile getirdi.

Arca, geçmiş yönetimin ‘akıl almaz’ izaz ikram gideri olduğundan da bahsederek, “Şu anda yönetim kurulu toplantılarında üyeler alınan pilavuna ve peksemetin parasını kendisini ödüyor” dedi.

“Personel haklarına dokunmayacak”

Kamuoyuna da yansıyan, sendika ile yapılan görüşmelere de değinen Arca, personelin haklarına dokunmayacaklarını dile getirdi.

Arca, çalışanların toplu iş sözleşmeleri ile ilgili korkulacak bir şey olmadığını ifade etti.

Sendikaya bazı önerilerde bulunduklarını da kaydeden Arca, maaş kesintisinin söz konusu olmayacağını belirtti.

RAPOR NE İÇERİYORDU?

Şeker Sigorta ile ilgili kaleme alınan ve polise de sunulan iki rapor bulunuyor. Raporlardan birinde Şirket İç Denetim Bölümü Müdürü Mustafa Atagül’ün imzası var.

18-12-2018 tarihli diğer rapor ise, mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri’nden Güven Arca, Göksel. R. Saydam, Özgün Kutalmış, Mehmet Ali Göçer ve Gülden Yalık’ın imzasını taşıyor.

EN YÜKSEK GİDERLER:

Raporda; Reklam ilan giderlerinde yapılan incelemede 1/10/2016- 10/9/2018 tarihleri arasında gerçekleşen EN YÜKSEK giderler şöyle sıralandı:

-Convergence Import & Export LTD’ye yaklaşık 544, 948.00 TL

- Gens Trading Ltd. yaklaşık 190,300.00 TL

- Cyprus World I- Card systems Ltd. yaklaşık 154,550.00 TL

-Birinci Medya Kurumu LTD. yaklaşık 126,000.00 TL

-Mustafa Alkan Estate & consultancy Ltd. yaklaşık 114,400.00 TL

-Bir spor kulübüne yaklaşık 70,000.00 TL

Raporda ayrıca, “Yapılan incelemede yukarıdaki firmalara verilen reklamlar (Bilboard, tv ve tabela) için herhangi bir Yönetim Kurulu Kararının olmadığı, sözleşmenin ise sadece Convergence Import & Export LTD ile yapıldı. Geriye kalan firmalar ile ilgili herhangi bir sözleşme görülemedi, tarafımıza verilemedi” dendi.

RAPORLARDAN:

-Genel idari giderler içerisinde yüksek oranda harcamalar yapılmıştır. Özellikle bina bakım onarım, reklam- ilan, expertiz/danışmanlık ve izaz ikram giderlerinde %150 ve üzeri artışlar söz konusudur. Bina bakım onarım, bağış aidat ve reklam ilanları ile ilgili herhangi bir yönetim kurulu kararı yoktur. Bakım onarım ile ilgili yapılan işlerin eksik olduğu veya tam olarak yerine getirilmediği tespitleri vardır.

-Verilen reklamlar içerisinde en yüksek ödeme Convergence Import & Export LTD’ye yapılmıştır. Bu şirket o dönemin yönetim kurulu başkanı Hasan Birinci’nin birinci derece yakınlarının sahip olduğu bir şirkettir. Yine aynı şekilde, Birinci Medya Kurumu’na da yüksek oranda ödemeler söz konusudur. Yine bu ödemeler içerinde Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Arabacıoğlu’nun Başkanı olduğu spor kulübünün adı geçmektedir.

-Yapılan izazı ikram ödemeleri içerisinde, Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Birinci’nin yine kendisine ve birinci dereceden yakınlarına ait restoranlara sürekli olarak fatura ödemelerinin yapıldığı tespit edilmiştir.

-Bağış ve aidat giderleri içerisinde İbrahim Öksüzoğluları’na müteakip tarihler içerisinde toplam 4,800 Euro üniversite okul harcının ödenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu kişi aynı zamanda söz konusu spor kulübünün lisanslı sporcusudur.

-Expertiz- Danışmanlık giderleri içerisinde, GHD Kıbrıs Hasar Yönetim Danışmanlığı LTD’ye 2017-2018 yılları içerisinde iki kez olmak üzere toplam 288,488.40 TL ödeme yapılmıştır. Herhangi bir hizmet alımı yapılmadan bu faturalar ödenmiştir. Ayrıca şirketin 2016 yılından beridir aktif olarak faaliyet göstermediği ifade edilmektedir.

-Hasar ödemeleri içerisinde Büyük Anadolu Hotel’e asansör motor değişimi ile ilgili ödeme yapılmıştır. Fakat otel tarafından alınan fiyat teklifi sigorta poliçe tarihinden öncedir. Ayrıca fatura tarihleri üzerinde oynama yapılmıştır.

-Büyük Anadolu Otel, Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Birinci’nin, birinci derece yakınlarına ait şirket tarafından işletilmektedir.

-İç denetim raporundan da anlaşılacağı üzere 2017 yılı dönem kârında, bir önceki yıla göre büyük bir azalma söz konusudur. Bu düşüşün en önemli sebebi de, genel giderler kaleminde meydana gelen (yaklaşık %100’e yakın) artıştır.

-Şirket giderlerinde anormal artış, yapılan izaz ikram ödemeleri, kiralık araçların kullanımı, hasar ödemeleri, verilen reklam ve ilanların mevcut üst kademe yönetimi ile bir şekilde bağlantılı olması dikkat çekici önemli bir ayrıntıdır. Alınan ve uygulanan kararların birçoğunda, yönetim kurulu kararına rastlanmamıştır. Denetim döneminde görev yapan genel müdür ve yönetim kurulunun ayrılması sebebi ile elde edilen bulgularla ilgili herhangi bir görüşme yapılmamıştır.