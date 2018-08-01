Raif muradına erdi

Geçtiğimiz sezon Cihangir ile Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nı kaldıran başarılı kaleci Raif Denktaş Pehlivan kendisini Küçük Kaymaklı’lı yapan imzayı dün attı. Futbol Federasyonu’nda atılan imza ile resmen Küçük Kaymaklı’lı olan başarılı kaleci Raif, “aynı başarıyı devam ettirmek için burada da çok çalışacağım” dedi.

Raif ile Ebru’nun düğünü bu akşam

Kazanılan Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nın ardından takımı Cihangir yönetimi ile yaşadığı sorunlar nedeni ile kendisini Küçük Kaymaklı’ya bağlayan imzayı dün federasyonda atan kaleci Raif Denktaş Pehlivan, bu akşam da Spor Yazarı Ebru Akgür ile hayatını birleştirmenin imzalarını atıyor. Lefkoşa Paradise Park’da evlilik kervanına katılacak olan çift, çifte mutluluk yaşadıklarını belirttiler.