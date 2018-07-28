Raif, Küçük Kaymaklı’da
K-Pet Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı, kalesini sağlama aldı.
A+A-
K-Pet Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı, kalesini sağlama aldı. Yeşil siyahlı ekip, geçtiğimiz sezon Cihangir'in kalesini koruyan Raif Denktaş Pehlivan'ı renklerine bağladı. Bonservisli olarak Kaymaklı'ya katılan başarılı file bekçisinin önümüzdeki günlerde imzayı da atması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Cihangir'in kalesini koruyan Raif Denktaş Pehlivan, Cihangir'in Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası'nı kazanmasında önemli katkılarda bulunmuştu.
Bu haber toplam 48 defa okunmuştur
Etiketler : Küçük Kaymaklı, Raif Denktaş Pehlivan
Önceki ve Sonraki Haberler