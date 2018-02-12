Raif, Gönyeli’yi ipten aldı: 2-2

STAT: Gönyeli Stadı

HAKEMLER: Timur E. Bodi, Ali Orçan, Hüseyin Özaşık

GÖNYELİ: Kemal Bağbal, Sabri Selden, Menteş Mertkaya (Dk.65 Süleyman), Velat Çelik, Talat Dağer, Kahraman Dönmez, Hasan Uğur Kardal, Raif Selden, Tacettin Köse, İbrahim Öksüzoğluları (Dk.50 Alaattin), Coşkun Ulusoy,

KAYA MEHMETÇİK: Cengiz Arapbayram, Ferudun Sungur (Dk.46 Emir), Murat Abuzet, Uğurcan Başayak, Halil Türen, Mustafa İnanç, Barkın Köse (Dk.65 Mehmet Çil), Uğur Aktaş, Mahmut Amasyalı (Dk.74 Enver), Çağrı Sarpoğlu, Barış Dağ,

GOLLER: Dk.3 Tacettin Köse, Dk.90 Raif Selden (Gönyeli) Dk.34 ve 47 Mahmut Amasyalı (Kaya Mehmetçik)

K-Pet Birinci Lig’in 18’inci haftasında lider Gönyeli, ligin son sırasında bulunan Kaya Mehmetçik’i konuk etti. Mücadele 2-2 sonuçlanırken, Gönyeli 3 hafta sonra puan kaybetti. Karşılaşmanın 3’üncü dakikasında Tacettin ile öne geçen Gönyeli, 34’üncü dakikada kalesinde Mahmut Amasyalı’nın golünü gördü. İlk devre 1-1 sonuçlanırken 47’nci dakikada yine sahneye çıkan Mahmut Amasyalı takımını 2-1 öne geçiren golü attı. Haftalar sonra galibiyet almaya dakikalar kalan Mehmetçik 90’ıncı dakikada yıkıldı. Kaya Mehmetçik’i maçın son anlarında yıkan isim ise Raif oldu. Bu sonuçla birlikte Gönyeli puanını 38’e yükseltirken, Kaya Mehmetçik ise 11 puana ulaştı.