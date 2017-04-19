Rahmi ameliyat oldu

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Lefke’de takımın başarılı sol kanat oyuncusu Rahmi Çelik ayak bileğinden ameliyat oldu. Takımının kötü döneminde bileğinin kırık olmasına rağmen fedakârca mücadele eden ve takımının eksik olması sebebiyle sakat sakat forma giyen Rahmi Çelik, ayak bileğinden ameliyat oldu. Mersin’de operasyon geçiren Rahmi Çelik’in sezonu kapattığı ve önümüzdeki sezon başında topla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.



Baf Ülkü Yurdu maçında bir ikili mücadele sonucunda sakatlanan Rahmi Çelik’in bu hafta oynanan Gençler Birliği maçında hocası Haldun Oktay’a takımın eksik olduğunu ve bu maçta forma giymek istediğini ilettiği öğrenildi. Gençler Birliği maçının ardından ameliyat olabileceğini söyleyen Rahmi’nin 4-5 haftadır ayak bileğindeki kırıkla mücadele ettiği belirtildi.