Rafineri hurdaları kaldırılıyor
Mağusa Karakol İlkokulu arkasında, Serbest Liman’ın Gülseren yönünde 14 yıldır atıl bulunan rafineri hurdaları kaldırılıyor.
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Mağusa Karakol İlkokulu arkasında, Serbest Liman’ın Gülseren yönünde 14 yıldır atıl bulunan rafineri hurdaları kaldırılıyor.
Bölge sakinlerinden, eski sendika başkanı Mehmet Özkardaş, Yenidüzen’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Çok emek verdik, yıllarca mücadele ettik, en sonunda bu hurdalar kaldırılıyor. Şimdi beklentimiz, Serbest Liman’ın 4 metreyi bulan duvarlarının da yıkılarak, o sahanın halka açık bir park haline dönüştürülmesidir. Umarım bu büyük deniz kenarı alanı rant kurbanı olmaz.”
14 yıldır atıl durumda olan rafineri hurdaları uğraşlar sonunda kaldırılıyor.
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Etiketler : mağusa, rafineri, çevre, Mehmet Özkardaş
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