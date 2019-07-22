Mağusa Karakol İlkokulu arkasında, Serbest Liman’ın Gülseren yönünde 14 yıldır atıl bulunan rafineri hurdaları kaldırılıyor.

Bölge sakinlerinden, eski sendika başkanı Mehmet Özkardaş, Yenidüzen’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Çok emek verdik, yıllarca mücadele ettik, en sonunda bu hurdalar kaldırılıyor. Şimdi beklentimiz, Serbest Liman’ın 4 metreyi bulan duvarlarının da yıkılarak, o sahanın halka açık bir park haline dönüştürülmesidir. Umarım bu büyük deniz kenarı alanı rant kurbanı olmaz.”

14 yıldır atıl durumda olan rafineri hurdaları uğraşlar sonunda kaldırılıyor.