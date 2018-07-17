Radyo görünümlü cihazla yatak odasında kayıt!

Ses ve görüntü kayıt cihazları ile bazı şahsıların cinsel içerikli görüntülerini çekip, şantaj aracı olarak kullandıkları iddia edilen bankacı D.U, medyum A.O, M.T ve İ.D dün yeniden Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede Özel Soruşturma Biriminde görevli polis çavuşu, zanlıların Şubat-Mayıs 2018 tarihinde meydana gelen “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan tutuklandıklarını söyledi.

Polis, zanlı D.U’nun radyo görünümlü görüntü ve ses kaydı cihazı ile yatak odasında müşteki bir iş adamının cinsel içerikli görüntülerini çektiği iddiasıyla tutuklandığını söyledi.

Polis, mesele ile bağlantılı olarak A.O, İ.D, M.T’nin de yakalandığını anlattı.

Polis: Görüntüleri çekti, banka hesap bilgilerini elde etti, diğer zanlılara verdi

Polis, Lefkoşa’da bir bankada çalışan zanlı D.U’nun görüntülerini çektiği müştekinin banka hesap bilgilerini elde edip zanlı İ.D ve zanlı M.T’ye verdiğini de aktardı. Polis, olayda kullanılan radyo görünümlü cihazın emare olarak alındığını kaydetti. Polis mesele ile bağlantılı olan zanlı A.O’nun fal ve büyü işleri yaptığı işyerine de operasyon düzenlediklerini açıkladı. Polis, zanlının işyerinde de masa saati görünümlü ses ve görüntü kayıt cihazı ele geçirildiğini açıkladı.

Canlı mermiler, tablet ve bilgisayarlar…

Polis, zanlı İ.D’nin evinde ve aracında yapılan aramada ise 13 canlı mermi ele geçirildiğini açıkladı. Polis, zanlıların evlerinde ayrıca tabletler, bilgisayarlar, zanlı A.O ile M.T’nin birlikte kaldığı evde 12 kurusıkı mermi ve kurusıkı tabanca ele geçirdiklerini söyledi. Zanlıların 13 Temmuz’da mahkemeye çıkarılarak aleyhlerinde 3 gün emir alındığını, bu süre içerisinde yapılan incelemede zanlı M.T’nin tasarrufunda bulunan hard diskte müştekinin görüntülerinin tespit edildiğini söyleyen polis, ayrıca ses kayıtları da ele geçirdiklerini açıkladı.

Polis: Ses kayıtlarında nasıl para sızdıracaklarına dair planlama konuşmaları var

Polis, ses kayıtlarında zanlıların müştekiden nasıl para sızdıracaklarına dair planlama konuşmaları olduğunu, bunların araştırılacağını belirterek zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.