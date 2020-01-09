RADİKAL YAĞMACILAR

‘Her şey yolunda’ diyor.

Kim?

Donald Trump…

Ne zaman?

İran ordusu ABD’nin Irak’taki üslerini vurduktan hemen sonra…

Tam bir pişmiş kelle…

* * *

Geçen gün de yazdım. Koltuk uğruna dünyayı yakmaktan imtina etmeyen liderler var. Hem de bol bol…

En önde gideni de Trump…

Cumhuriyetçilerin hem dünya halkları, hem de ABD halkının başına sardığı bir Başkan…

Silah tüccarlarının kasalarını doldurmak için yüzlerce, binlerce, milyonlarca insan öldürülüyor.

Utanma duygusu yok…

Vicdan yok…

* * *

İran’daki molla rejimini kimse savunmuyor.

Lakin tek molla rejimi İran’da değil.

İslami kurallarla yönetilen, demokrasi, özgürlükler ve insan haklarının yerlerde süründüğü çok sayıda Arap ülkesi var.

Lakin onlar dert değil Trump için…

Neden?

Suudiler de, Birleşik Arap Emirlikleri de, Katar da ABD’nin uydusu gibidir çünkü…

* * *

Trump derhal durdurulmalıdır.

Zira dünya çapında sonu nereye varacağı belli olmayan bir sürece dönüşebilir son yaşananlar.

İran göndere ‘intikam bayrağı’ çekmişti.

Gece yarısı, Süleymani’nin öldürüldüğü saatte Irak’taki ABD üslerine saldırdı.

Böylece ‘öcünü’ almış oldu.

Orada duracak mı?

Belli değil…

ABD bunun altında kalabilir mi?

Bence hayır.

ABD için ‘ikinci Vietnam’ senaryoları dahi konuşuluyor!

* * *

Donald Trump koltuğunu korumak, yeniden seçilebilmek için dünyayı savaş alanına çevirememelidir.

En başta da Amerikan halkı Trump’a dur demelidir.

Ünlü Amerikalı düşünce insanı Noam Chomski ‘Amerika dünya barışı için en büyük tehdittir” diyor.

Kendi ülke yönetimine, kendi devletine batırıyor çuvaldızı…

Chomsky Trump’ın partisi Cumhuriyetçileri de ‘radikal yağmacılar’ diye tanımlıyor.

Tam da öyle!..

ABD’nin askeri gücünü zorbalık için kullanıyorlar çünkü…

Emperyal emelleri ve daha yüksek kar marjları için her akıllarına esen bölgeyi ve ülkeyi yağmalıyorlar.

Kimisini siyaseten hizaya getiriyor, hizaya gelmeyenlerin sonu ise malum…

* * *

‘Go home Yankee’, 1968 kuşağının sloganıydı.

Şimdiki versiyonu ne olabilir?

‘Trump mahalleye!..’

