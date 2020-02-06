Rack Kabin Ölçüleri ve Hoparlör Duvar Askısı Modelleri

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Rack Kabin

Rack kabin, ses sistemleri ile iletişim ve bilişim alanında bilgisayar, veri depolama alanlarında bu teknolojik cihazların güvenliğini sağlayan bu sistemler depolama ve istifleme faaliyetleri için kullanılmaktadırlar. Uluslararası ölçüler çerçevesinde 19’’ inç özelliğinde olarak tasarlanan rack kabinet modelleri oldukça kullanışlı ve fonksiyoneldirler. Rack kabinler iki farklı yapıda olarak üretilmektedirler. Bunlar, duvar tipi rack kabinet ve dikili tip ayaklı rack kabinet türleridir. 19’’ inç dikili tip rack kabini ölçü seçenekleri; 12u, 16u, 22u, 26u, 36u, 39u, 42u, 47u gibi vb. ölçülerde olup farklı üreticiler bazında çeşitlilikler göstermektedirler. Yine 19’’ inç duvar (raf) tipi rack kabin ölçü seçenekleri; 6u, 9u, 12u, 21u gibi vb. seçeneklerle özel kullanım alanlarına göre çeşitlilikler göstermektedirler. Rack kabinlere aynı zamanda server kabin de denilmektedir. Rack kabin ölçülerinin ihtiyaçlara yönelik karşılanması için her ölçüdeki 1u değeri için 4.5 cm ölçüsü değerinde ölçü hesabı yapılması gerekmektedir. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse 12u rack kabini için bir hesaplama yapıldığında 12u x 4.5 cm = 54 cm ölçüsü değerinde bir boy uzunluğuna sahip olmaktadır. Kabin modelleri network sistemlerinde muhafaza ve sistem koruması için oldukça önemlidirler.

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Rack kabinler farklı marka ve modellerde ihtiyaçlara göre çözümler üreterek evde, ofiste ve iş yerlerinde, bankalarda kullanım imkanı sunarak hayatın her alanında genel olarak özel ve resmi olan kurum ve kuruluşlarda bilişim ve yazılım sistem ekipmanlarının olduğu hemen hemen her yerde kullanılmaktadırlar. Metal ve camlı yapıda olan rack kabinlerin ön kısımları cam olmakla birlikte yan ve arka kısımları saçtan metal olarak üretilmekte olup elektrostatik boyalar ile boyanmakta olup ayrıca dayanıklı ve fonksiyonel yapıları ile de dışardan gelen darbelere karşı üstün koruma sağlamaktadırlar. Özel olarak üretilen rack kabin modellerinde fan ve havalandırma seçenekleri ile fonksiyonellik açısından tekerlek monte edilerek taşınmalarını kolaylaştırmaktadır. Uluslarası olarak evrensel ölçülerde 19" inç olan sistemler ile uyumlu yapıdaki tüm cihazlar için kullanılabilme imkanı sunmaktadırlar. Bilgi işlem merkezlerinde, büyük sistem odalarında data, video ve ses verilerinin korunması konusunda güven ve düzen ihtiyaçlarına karşılıklar üretmektedirler. Rack kabin içlerine; bilgisayar, monitör, ups, monitör, yazıcı, switch, modem, router, firewall, kablo gibi vb. donanımlar 19’’ inç (inch) ölçüsünde olan aktif ve pasif formlarda olan cihazlar rahatlıkla bağlanabilir ve kullanılabilirler. Rack kabinler bu yönlerde oldukça fayda sağlamaktadırlar.

Hoparlör Duvar Askısı

Hoparlör duvar askısı, ses sistemleri ekipmanları içerisinde önemli bir yere sahip olan hoparlörlerin dayanıklı ve fonksiyonel olarak kullanılmalarını sağlamak amacıyla duvara veya kullanım alanına göre tutulumunu sağlamak üzere sabit ve portatif yapılarda çözümler üreten askı aparatı sistemidir. Hoparlörleri duvara asmak için çift desteğe sahip gövde yapılarıyla metal formlarda çelik, demir, döküm olarak farklı bileşenlerde olan askı aparatı modelleri mevcuttur. Fonksiyonel olan bu askı aparatları titreşim önleyici yapılarıyla farklı ebatlarda ve ağırlıktadırlar. Bu askı ekipmanları istenilen yerlere hoparlörlerin asılmasını sağlayarak ortamdaki akustuğin en iyi düzeylere ulaşmasına imkan tanımaktadırlar. Hoparlörlerin duvara asılması konusunda oldukça faydalı olan bu aparatlar düzen konusunda da belli ölçülerle birlikte ortamda olabilecek kargaşayı da aynı zamanda ortadan kaldırmaktadırlar. Ses sistemi ekipmanlarından olan hoparlörlerin kullanıldığı cami, okul, düğün, sinema, toplantı, balo ve konferans salonları, kafe, bar ile kongre merkezlerinde vb. yer ve organizasyonlarda kullanışlı yapılarıyla düzenin ve ses veriminin sağlanması konusunda askı aparatları ihtiyaçlara çözümler üretmektedirler. Hoparlörlerin asılacağı yerlerin delinmesi ile birlikte dübel ve vida ile sabit olarak tutturulup montajı sağlanan duvar askı aparatları hoparlörlere geniş açılarda 180 derece dönüş imkanı sağlayarak kullanıcının istediği yöne çevirmesini ve açılandırmasını sağlamaktadır. Özellikle büyük alanlarda birden fazla hoparlör ihtiyacının olduğu yerlerde kullanıcılarına yer temini konusunda avantaj sağlamakta ve birden fazla askı aparat sistemine ihtiyacını da birlikte getirmektedir. Hoparlör duvar askı aparatları metal ve plastik yapı donanımları ile duvar bağlantı tablası ve metal kol özellikleri ile portatif olarak uzayıp ve kısalabilen, dikey ve yatay tarzında hareket edebilen rahatlıkla yön değiştirebilen yapı özelliklerini donanımlarında bulundurmaktadırlar. Donanımlarında bulunan özellikler marka ve modellere göre farklılıklar göstermektedirler.

Hoparlör Askılarını İncelemek İçin: https://www.yonkamuzikmarket.com/hoparlor-duvar-aski-aparati