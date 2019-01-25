Quota’da hareketli geceler

Lefkoşa’nın sevilen mekanlarından The Quota canlı müzik ve DJ performansları ile misafirlerini eğlendirmeye devam ediyor. Lefkoşa’da Cumhuriyet Meclisi yanında bulunan mekan, bar kültürünü kaliteli atmosferi ile birleştirirken Çarşamba, Cuma ve Cumartesi geceleri herkesin ilgisini çeken programları ile müdavimlerini mest ediyor.