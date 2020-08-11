Putin Covid-19 aşısına onay verdi
Coronavirüsle mücadelede aşı haberi Rusya'dan geldi. Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkede geliştirilen aşıya Sağlık Bakanlığı'nın onay verdiğini duyurdu.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tüm dünyayı ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı.
Putin bugün yaptığı açıklamada Rusya Sağlık Bakanlığı'nın dünyanın ilk Covid-19 aşısına onay verdiğini duyurdu.
Moskova'daki Gamaleya Institute tarafından geliştirilen coronavirüs aşısını kızının da denediğini söyleyen Putin seri üretime yakın zamanda başlanacağını aktardı.
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Etiketler : Coronavirüs
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