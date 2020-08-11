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Putin Covid-19 aşısına onay verdi

Putin Covid-19 aşısına onay verdi

Coronavirüsle mücadelede aşı haberi Rusya'dan geldi. Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkede geliştirilen aşıya Sağlık Bakanlığı'nın onay verdiğini duyurdu.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tüm dünyayı ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı.

Putin bugün yaptığı açıklamada Rusya Sağlık Bakanlığı'nın dünyanın ilk Covid-19 aşısına onay verdiğini duyurdu.

Moskova'daki Gamaleya Institute tarafından geliştirilen coronavirüs aşısını kızının da denediğini söyleyen Putin seri üretime yakın zamanda başlanacağını aktardı. 

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