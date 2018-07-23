Püskürtme halleri

Yeni keşfettim.

Tanıdık birini görmek istemiyorsanız, Girne’de yürüyeceksiniz, Kordonboyu’nda.

Birilerini görseniz de seçemezsiniz zaten, o kör karanlık arasında...

Dost, ahbap, tanıdık arıyorsanız eğer... O halde Ledra caddesine gideceksiniz...

Adım başı merhaba, selam, kelam!

* * *

Deniz ötesinin gündemi farklı:

“Bedelli Askerlik”

Niye adaya uğramıyor?

15 bin TL.

Onca aile oğlu askerden kaytarsın diye üniversitelere misli misli fazlasını ödüyor.

Dört sene ödüyor!

Yetmiyor iki sene daha ödüyor!

Sebepsiz lisans, master, doktora...

En azından böylesi gerçek üstü üniversite mezunumuz olmaz, birileri kendini zanaata adardı.

* * *

Şimdi sakın ola kimseler “askerlikten” yana olduğumu düşünmesinler.

Liderlerle karıştırmayınız...

“Sıfır asker”dir düşüm...

Dün de...

Bugün de...

* * *

İzmir Havaalanı’nda “gözaltı”na alınan “KKTC”li akademisyen ile bir marketin ilanı yan yana gelince, enteresan bir ironi oldu.

“İNDİRDİK” yazıyordu ilan!

* * *

Büyükelçi anlamıştır umarım, neden “terör yasamız” yok diye!

Baksanıza...

Daha yasamız yokken, “barış için” bildiriye imza atmaktan gözaltına alınıyor insanlar.

Bu ürkütücü gelişme, deniz aşırı.

Bir de yasa olsa, düşünsenize ada yerinde, cadı avını...

* * *

Temmuzun en ateşli haftasından sonra içten bir temenni:

“Türk yıldızlarının yükseldiği adada, bir de Türk Lirası çakılmasa!”

Birinin gökyüzünde çizdiği kalbe, öteki yeryüzünde iniyor.

Milletin bir yerinden dumanlar püskürüyor.