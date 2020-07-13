Püsküllü Anaokulu binası tamamlandı

Fehime ALASYA

Girne'ye yeni ilkokul projesi kapsamında yapılan ve 60’ıncı günde inşaatı çöken Girne Püsküllü Anaokulu projesi tamamlandı.

Püsküllü Anaokulu binası, çağdaş mimarisi ve modern çehresiyle eğitime hazır hale getirildi.

Girne Püsküllü Anaokulu yapımına geçtiğimiz yıl Ekim ayında başlanmıştı.

İnşaatın ihalesini alan Cysings Consturaction Ltd. isimli şirket, okul yapımına 7 Ekim 2019 tarihinde başlamış, karkas inşaatın yaklaşık yüzde 75’lik bölümünün tamamlanmasının ardından 1 Aralık tarihinde ‘kolonlarda yaşanan sıkıntı’ nedeniyle inşaat çökmüştü.

Beton dökümü sırasında yaşanan iş kazasında 2 işçi yaralanmıştı.

Pandemi sürecinde de çalışmaya devam eden şirket, binanın çökmesinin ardından kendilerine tanınan ek teslim süresinde projesini teslim etti.

2450 m2 kapalı alan olmak üzere toplam 4400 metrekare alana sahip olan okul binasında, 12 derslik, yemekhane, çok amaçlı salon, gelişim atölyesi, tören alanı, basketbol sahası, otopark ve oyun grupları yer alıyor.

Girne bölgesindeki okullarda yaşanan yoğunluğu azaltmak adına inşa edilen ve yaklaşık 350 öğrenciyi bünyesinde barındıracak olan proje, Kontrol Planlama ve İnşaat Dairesi ile İdare Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na teslim edildi.

İnşaatın ihalesini alan Cysings Consturaction Ltd. isimli şirket Direktörleri Derviş Tandoğan ve Emrah Çakır, projenin son halini YENİDÜZEN'e anlattı.

“Özel okulları aratmayacak görünüm ve kalitede…”

Çocuklar için her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünülüp hayata geçirildiğini dile getiren Çakır, özel okulları aratmayacak kalitede bir bina yapıldığını belirtti. Büyük bir titizlikle projeyi tamamladıklarını anlatan Çakır, “Kendi insanımıza güvenelim, kendi kendimizden medet umalım. İllaki birinin dıştan gelip böyle güzel bir projeyi yapmasına gerek yok, bizler de yerli firmalar olarak bu tarz güzel projelere imza atabiliyoruz.” dedi.

Projenin detayları

Projeyle ilgili de bilgi aktaran Çakır, okulda akıllı tahtadan, sınıflardaki ısı ayarının yapıldığı iklimlendirmeye kadar son teknoloji kullanıldığını anlattı.

Çakır, okul binasıyla ilgili şu ayrıntıları paylaştı: “Tüm camları emniyet güvenlikli olan okul, tamamen okul prensibine göre inşa edilerek, güvenlik ön planda tutuldu. Okulun her köşesinde güvenlik kamera sistemleri ile tek bir merkezden gözetlenmektedir.

Çocukların kullanımında bulunacak olan tuvaletlerde engelli tuvaleti de mevcut, 350 metrekare büyüklüğünde de bir yemekhaneye sahiptir.

Bu büyüklükte çok amaçlı bir de salon vardır. İdari binalar var yanında, öğretmen, müdür, muavin odaları da bulunuyor.

Gelişim atölyesi yanında çok amaçlı salon, dış bahçede geniş oyun alanı da bulunuyor. Pazartesi de bahçeye Orman Dairesinden alınacak olan 500’e yakın fidan dikimi yapılacak, bu fidanların bakımı ise bazı ilgili eğitim görevlileri tarafından yapılacak ve okul açıldığında aynı zamanda yeşil bir çehreyse de sahip olacak. Ziyaretçi otoparkı yanında eğitmenlerin de oto parkı bulunuyor. Tüm detaylar en ince ayrıntısına kadar düşünüldü.”

Neler yaşanmıştı?

“150 günde bitecek” diye duyurulan Girne'ye yeni ilkokul projesi 60’ıncı günde çökmüş, 2 işçi yaralanmıştı. Enkaza dönen inşaatta kolonlar da yerle bir olmuş, yeni dökülen beton da yere yığılmıştı.

İnşaatın ihalesini alan Cysings Consturaction Ltd. isimli şirket, yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada “çökmenin teknik bir hatadan meydana geldiğini” kaydetmişti.

İnşaat Planlama Dairesi, İnşaat Encümeni, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Girne Karakum bölgesinde devam eden okul inşaatındaki çökme ile ilgili incelemeleri ve tespitleri hakkında ortak açıklama yaparak, değerlendirmelerini kamuoyu ile paylaşmıştı. Çöken okul inşaatıyla ilgili 2 ay sonra yapılan ortak açıklamada, inşaatın; kurulan kalıp sisteminin üzerinde yaklaşık 500 ton yük olduğu ve düşeyde uygulanan yükü taşıyamayarak bir veya birden çok ekli kalıp direğinin göçmesiyle domino etkisiyle yıkıldığı değerlendirmesi yapılmıştı.