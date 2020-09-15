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Pulya kuşlarını avlayan kişiye yasal işlem

Pulya kuşlarını avlayan kişiye yasal işlem

Mehmetçik’te dün kanunsuz olarak pulya kuşlarını avlayan kişiye yasal işlem başlatıldı.

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Mehmetçik’te dün kanunsuz olarak pulya kuşlarını avlayan kişiye yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, Mehmetçik Gapsa Mevkii’nde dün saat 07.00 sıralarında M.E.(E-55)’nin avlanması yasak olan pulya kuşlarını file ve kuş ağı kullanarak kanunsuz olarak avladığının tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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