Pulya Festivali sona eriyor

11. Yeniboğaziçi Pulya Festivali yarın akşam Haluk Levent konseriyle sona erecek.

Festival kapsamında bugün büyükler plaj futbolu, çocuklar plaj tenisi oynandı. Bu akşamsa “Çocuk Etkinlikleri Gecesi” var. Etkinlik saat 21.00’de Yeni Boğaziçi Festival Alanı Amfi Tiyatro’da olacak.

Yeniboğaziçi Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, festival kapsamında dün akşam Karadenizliler Gecesi de yapıldı.

Gecede Yeni Boğaziçi Belediyesi halk dansları orta grubu ve Karadeniz Kültür Derneği İskele şubesi Kuzeyin Yıldızları Horon ekibi gösterileri sundu.

Bakanların, milletvekili ve diğer yetkililerin de katıldığı gecede Neşet Aydın sahne aldı, Türkiye’den konuk sanatçı Turan Şahin konser verdi, sanatçılara plaket de takdim edildi.

Gecede ayrıca Muratağa - Atlılar - Sandallılar Şehitleri Masterler Futbol Anı Turnuvası’nın ödülleri verildi. Anı turnuvasında şampiyonluğu Yeniboğaziçi Masterleri alırken ikinciliği Yıldırım Masterleri üçüncülüğü Akova Masterleri ve dördüncülüğü Maraş Masterleri aldı.

11. Yeniboğaziçi Pulya Festivali’nin finalini yarın akşam Türkiye’nin ünlü sanatçısı Haluk Levent yapacak. Haluk Levent konseri 22.00’da başlayacak ve ücretsiz olarak gerçekleşecek. 10 günlük festivalin açılışı 16 Ağustos’ta yapılmıştı.

