Pulya Festivali finalle son buldu

Yeniboğaziçi Belediyesinin düzenlediği 10. Yeniboğaziçi Pulya Festivali Ferhat Göçer konseri ile sona erdi. Muhteşem performansı ile yaklaşık 5000 kişiye müzik ziyafeti sunan Ferhat Göçer halktan büyük beğeni aldı. Göçer 1,5 saati aşkın bir süre sahnede sevilen şarkılarını seslendirdi. Gecenin sonunda Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ve festival sponsoru Nihat Dörter Ferhat Göçer'e plaket ve çiçek takdiminde bulundular.