Pulya Festivali başladı

Yeniboğaziçi Belediyesi’nin düzenlediği 10. Pulya Festivali dün akşam başladı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kortej yürüyüşünün ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından açılan festival, 26 Ağustos Pazar gününe kadar sürecek.



Açılış gecesinde konuşmaların ardından konuk ekip Meksika ve Türkiye’nin yanı sıra, Yeniboğaziçi Belediyesi halk dansları ekibi ve belediyeye bağlı köylerin halk dansları ekipleri gösteriler sundu.



Açılışta, Akıncı’nın yanı sıra Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ve bazı milletvekilleri yer aldı.