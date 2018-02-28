Puanları Yenicami ve Yeşilova topluyor

K-Pet Süper Lig’in ikinci devresinde oynanan ilk 5 karşılaşmada en fazla puan toplayan takımlar Yenicami ve Merit Alsancak Yeşilova oldu. Ligin zirvesinde de yer alan Yenicami ve üst sıralara çıkış yakalayan Merit Alsancak Yeşilova oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlikle hanelerine 13 puan yazdırarak ikinci yarıda en fazla puan toplayan ekipler oldular. İki ekip bu hafta ligin 21’inci hafta mücadelesinde Pazar günü Alsancak’ta karşı karşıya gelecekler.

Yenicami ve Yeşilova’nın ardından 4 galibiyet ve 1’er mağlubiyetle Doğan Türk Birliği ile GAÜ Çetinkaya 12’şer puan topladı. Devrede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Cihangir ise 10 puan alarak ikinci yarıda en fazla puan toplayan beşinci takım oldu.

İki takım yenilmedi, üç takım galip gelemedi

Ligin ikinci yarısında iki takım mağlubiyet yaşamadı. En fazla puan toplayan ekipler Yenicami ve Merit Alsancak Yeşilova beş haftalık dönemde mağlup olmayarak ikinci yarıda iyi bir peformans yakaladı. İkinci yarıda henüz galip gelemeyen üç takım söz konusu. Yeni Boğaziçi, Ozanköy ve Gençler Birliği bu devrede henüz galibiyetle tanışamadı. Bu üç takımdan sadece Gençler Birliği bir beraberlik elde ederek hanesine 1 puan yazdırırken, Y.Boğaziçi ve Ozanköy ikinci yarıda puan alamadı.

En çok gol Doğan’dan

Ligin ikinci yarısında en fazla gol kaydeden takım ise Doğan Türk Birliği oldu. Girne ekibi bu devrede oynadığı 5 karşılaşmada rakip fileleri 19 kez havalandırırken, bu gollerin 13 tanesini son iki haftada Ozanköy ve Yeni Boğaziçi filelerine yolladı. Devrede şu ana kadar en az gol atan takımlar ise 4’er golle Baf Ülkü Yurdu, Ozanköy ve Yeni Boğaziçi oldu.