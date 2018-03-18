Puanlar paylaşıldı: 1-1

K-Pet Süper Lig’in 23’üncü haftasında GAÜ Çetinkaya konuk ettiği Mağusa Türk Gücü ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada GAÜ Çetinkaya’nın golünü 24’üncü dakikada David Solomon’dan gelirken, Mağusa Türk Gücü’nün golü 12’nci dakikada Arif Uysal’dan geldi. Alınan bu beraberlik sonrasında GAÜ Çetinkaya puanını 42’ye, Mağusa Türk Gücü’de 32’ye çıkararak haftayı tamamladı.

STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Emre Öztaşlı***, Fatih Bardakçıoğlu***, Sabriye Atikoğlu***

GAÜ ÇETİNKAYA

Cenk Yılmaz**

Tunç Özgürgün*

(Dk.84 Ümitcan)

Abbas Osum**

Serkan Önet**

Batuhan Calban**

Serhan Önet**

İbrahim Çıdamlı*

(Dk.70 Muammer*)

Sercan Demirman*

Barine Eko*

David Solomon**

Hüseyin Kayalılar*

(Dk.70 Mustafa*)

TD: Turan Altay

MAĞUSA TG

Türkkan Delideniz**

Sami Ergazi**

Yasin Kurt*

Kaan Güder*

(Dk.74 Mehmet Gürlü*)

Yakubu Malik*

Erdoğ Barkınay**

Arif Uysal**

(Dk.82 Nevzat)

Adil Uçar*

Dinopeter Jude*

Halil Turan*

Emre Özsin*

(Dk.65 Rasheed Omokafe*)

TD: Ali Oraloğlu

GOLLER: Dk.24 David Solomon (Çetinkaya), Dk.12 Arif Uysal (MTG)

