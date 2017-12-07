“Puan veya puanlar için gideceğiz”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’in batı ekiplerinden Yalova’da, hafta sonunda oynanacak Yenicami maçının hazırlıkları devam ediyor. Teknik direktör Derviş Kolcu, ligde her takımın, her takımı yenebileceğini belirterek, Yenicami deplasmanında bunu deneyeceklerini ifade etti.

Kolcu: “Alınan bu galibiyet ilaç gibi geldi”

Yalova teknik direktörü Derviş Kolcu, geçtiğimiz hafta Gençlik Gücü karşısında alınan galibiyetin kendilerine ilaç gibi geldiğini aktardı. Karşılaşmadan önce çok sevdikleri dostlarının ölüm haberini aldıklarını belirten genç teknik adam, bu kötü haberi almalarına rağmen maçta çok iyi bir performans gösterdiklerini ve maçı kazanmasını bildiklerini ifade etti. Kolcu, alınan bu galibiyetin hem moralleri düzelttiğini, hem de puan tablosunda yerlerini daha iyi hale getirdiğini sözlerine ekledi.

“Her takım, her takımı yenebilir…”

Derviş Kolcu, bu hafta sonunda oynayacakları Yenicami maçı hakkında “Çok zor bir maç bizi bekliyor, oraya puan veya puanlar almaya gideceğiz” değerlendirmesini yaptı. Derviş Kolcu konuşmasının devamında; “Ligde 11 haftayı geride bıraktık. Gerçekten bu yıl çok çekişmeli geçiyor. Bu süreçte ligdeki, ligde her takımın, her takımı yenebildiğine birçok kez şahit olduk. Yenicami, ligdeki pozisyon amacıyla bizim rakibimiz rakibimiz değil, bunun bilincindeyiz. Biliyoruz ki, çok zor bir maç bizi bekliyor. Oraya puan veya puanlar almaya gideceğiz” dedi.

“Eksikler canımızı sıkıyor”

Derviş Kolcu, bu maç öncesinde eksiklerinin olmasının da canlarını sıktığını ifade etti. Derviş Kolcu; “Gençlik Gücü maçında önemli bir oyuncumuzu kaybettik. Bilindiği üzere, Ali Özbahar sezonu kapattı. O yönden sıkıntımız var. Ali Özbahar’ın yanında Uche de sarı kart cezalısı olması sebebiyle bu hafta Yenicami maçında forma giyemeyecek. Ancak bu bizim için bir mazeret değil, yine sahaya 11 kişi çıkacağız ve elimizden geleni yapacağız” dedi.

“Son 3 maç, bizim için çok önemli…”

Sarı lacivertli ekibin teknik patronu Kolcu, Yenicami maçından sonra kendilerini çok zor bir süreç beklediğini aktardı. Cihangir, Mağusa Türk Gücü ve Türk Ocağı ile oynayacaklarını hatırlatan Kolcu, bire bir rakipleriyle oynayacakları bu 3 maçtan kayıpsız bir şekilde çıkmaları gerektiğini sözlerine ekledi.