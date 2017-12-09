Puan kaybetmeye tahammülleri yok

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’in 12’nci haftasında bugün Cihangir, Binatlı’yı konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde iki takımın da teknik direktörü YENİDÜZEN’e görüşlerini bildirdi. İki hoca da, karşılaşmanın önemine vurgu yaparak, alınacak puanların çıkış için önemli olduğunu söyledi.

Davulcu: “Son haftalarda toparlanma sürecindeyiz”

Cihangir teknik patronu Toygar Davulcu, bu sezon şu ana kadar geçen süreçte kötü günler yaşadıklarını aktararak, son iki hafta itibariyle iyi futbol oynadıklarını ve toparlanma sürecinde olduklarını ifade etti. Toygar Davulcu; “Bu sezon gerçekten çok kötü günler yaşadık. Aslında sorunumuz, kalemizde kolay görüp, zor gol atabilmekti. Son iki haftada toparlandık diyebilirim. Artık, kolay pozisyon üretebiliyoruz. Antrenmanlarda özellikle gol yollarında iyileşmemiz için çalışmalarımızı sıklaştırdık. Bu süreci lehimize çevirmek istiyoruz. Bunu gerçekleştirmek için de Binatlı karşısında yakalanan bu süreci devam ettirmek istiyoruz. Bugün, çok zor bir Binatlı maçımız var. Kendi seyircimiz önünde, bu maçı kazanmak istiyoruz. Kazanamazsak bile kaybetmemek için sahada olacağız. Binatlı çok iyi ve hedefi olan bir ekip. Onlar da, bu maçı kazanmak isteyeceklerdir. Ali Öztürk bu maçta forma giyemeyecek. Kalifa, Nurettin ve Mete Sağır’ın durumları henüz belli değil, maçtan önce doktor kontrolüne gidecekler. Her şeye rağmen sahada 11 kişi olacağız. Kazanmak zorundayız ve bunun için mücadele vereceğiz” şeklinde konuştu.

Davutoğlu: “Zirve yarışından kopmamak istiyoruz”

Binatlı teknik direktörü Gökmen Davutoğlu ise yaptığı değerlendirmede, Yenicami maçında önemli iki puan bıraktıklarını aktararak, zirve yarışından kopmamak için bu deplasmandan galibiyetle dönmeleri gerektiğini belirtti. Gökmen Davutoğlu; “Yenicami maçında önemli iki puanı bıraktık. Yenicami maçı artık geride kaldı. Önümüzde ciddi bir Cihangir maçı var. Şimdi bu maça odaklanmış durumdayız. Kaybettiğimiz iki puanla birlikte, liderliği de kaybettik. Şimdiki hedefimiz, bu zorlu deplasmandan kayıpsız dönüp zirve yarışından kopmamaktır. Cihangir’i geçen hafta izleme fırsatını buldum. Onlar da toparlanma sürecine girdiler. Bu maçta kesinlikle galibiyet hedeflediklerini biliyoruz. Takımımızda moraller gayet iyi durumda. Sadece eksikler canımızı sıkıyor. Kemal Yıldırım hasta, Kemal Uçaner daha tam anlamıyla iyileşmedi. Sertaç ameliyat oldu. Abdullah’ın küçük bir sakatlığı bulunuyor. Oynayıp oynamayacağı maç saati belli olacak. Peter’den bu maçta büyük oranda yararlanacağız. İyi bir maç olacak, umarım centilmence bir maç geçer” dedi.