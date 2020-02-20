“Psikoloji eğitimi, yeni bir ‘sen’ demek…”

Dila ŞİMŞEK

Genç Psikolog Bleda Tilki, 2017’de Ege Üniversitesi’nden mezun oldu. İzmir’e okumaya giden Tilki, eğitiminden sonra da orada kalarak gönüllü olarak projelerde yer aldı.

Memleketi Kıbrıs’a yüksek lisans eğitimi için dönen Tilki, şimdi KAYAD’da Ev içi şiddet ve İnsan ticareti ile ilgili projede görev alarak proje asistanlığı yapıyor.

“Annem destek oldu, ne iş yaparsan yap, işini nasıl yaptığındır önemli olan demişti”

Tilki, “Mesleğine karar verirken 17 yaşındasınız, ada dışında hiç yaşamamış ve çevremdeki tek meslek örneği memur, avukat, öğretmenken bir risk alarak psikoloji bölümünde karar kıldım. Bu konuda ise en çok annem destek oldu, ne iş yaparsan yap, işini nasıl yaptığındır önemli olan demişti. İyi ki de risk almışım, çünkü işimde çok mutluyum” diyor.

“Psikoloji okurken de, isteğim hep insanların yaşamına olumlu bir katkıda bulunmaktı”

KAYAD’da üç aylık bir süredir çalıştığına değinen Tilki, “Topluma, Sivil Toplum Kuruluşlarından daha çok dokunan bir meslek yoktur diye düşünüyorum. Psikoloji okurken de, isteğim hep insanların yaşamına olumlu bir katkıda bulunmaktı. Bu nedenle KAYAD’da kadın hakları üzerine çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum” şeklinde konuşuyor. Yaptığı işin vicdani olarak çok tatmin edici olduğunu söyleyen Tilki, kendini geliştirebileceği ve insanlarla temas halinde olacağı bir işte olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtiyor.

“Okumaya giderken kapalı kutuydum”

İzmir’e giderken adeta bir ‘kapalı kutu’ olduğunu söyleyen Tilki, “Fikirlere daha kapalıydım, küçüktüm, daha geleneksel kalıplara göre yaşıyordum. Ancak üniversitedeki eğitimim, hocalarımdan aldığım görüşler, bakış açımı tamamen değiştirdi. Adaya tamamen yeni ve farklı fikirlerle döndüm… Farklı insanlar tanımak, farklı fikirleri dinleme becerisi edinmek, karşındakini dinleme isteği duyduğunda gelişmeye açıksın demektir. Bu tecrübelerle Kıbrıs’a döndüğümde, başta zorlandım. Olaylara farklı bir çerçeveden baktığım için, kendi fikirlerimi ifade edebilmenin çok önemli olduğunu anladım. Bu nedenle Sivil Toplum Kuruluşunda çalışmak benim için oldukça doğru bir tercihti” diye konuşuyor.

Tilki, sözlerine şöyle devam ediyor: “Psikoloji bölümü, okurken kendini geliştirebileceğiniz, kabuklarınızı katman katman açacağınız bir dal aslında…”