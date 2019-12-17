Psikoloji danışmanlık okudu, büfe işletmeciliği yapıyor

37 yaşındaki Evran Ahmet Evran, Göçmenköy Spor Sahası’nın yanında, United Snack’in işletmeciliğini yapıyor. Üniversitede Psikolojik Danışmanlık bölümü okuduğunu söyleyen Evran, ülkedeki iş imkanlarının kısıtlılığı ve ekonomik kaygı nedenleri ile tamamen farklı bir sektöre atılmaya karar vermiş. 2011’de büfesini açan Evran, işi iyi ve kötü yanlarıyla anlatıyor.

“İmkan yarattılar…”

Evran Ahmet Evran, büfesinde hamburger, sosisli ve sandviç gibi ürünleri kendi el emeği ile hazırlayarak satışa sunuyor. “Daha önce birkaç yer değiştirdik, belediyeden izinler konusunda çok sorun yaşadık. Göçmenköy Spor Kulübü bize bir kolaylık sağlayarak bu alanda işletmeyi açmamıza izin verdi. O zamandan beri burada hizmet veriyoruz” diyor. Müşteri potansiyelinin genelde genç nüfus olduğunu kaydeden Evran, bu şekilde de işinin duyulduğunu ifade ediyor.

“Okulu bitirdikten sonra kendi alanımda iş bulamadım”

Üniversitede Psikolojik danışmanlık okuyan Evran, “Okulu bitirdikten sonra kendi alanımda iş bulamadım. İngiltere’ye çalışmaya gittim ve orada tecrübe edindim. Evlendikten sonra ekonomik ihtiyaçlar da arttı tabii… Aldığım tecrübelerle bu büfeyi açmaya karar verdim” diye konuşuyor.

“Esnaflığa yönelmek gerek…”

Evran, en büyük isteğinin ailesini geçindirmek ve müşterilerini memnun edebilmek olduğunu dile getiriyor. Sözlerine şöyle devam ediyor: “İşin doğrusu, genç girişimcilere önerim şu ki, her zaman üniversite eğitiminin büyük bir getirisi olmayacağının farkına varmalarıdır. Okumak ve iyi eğitim almak tabii ki çok önemlidir. Ancak ülke gerçekleri ve piyasasını gözetlemek, bu doğrultuda bir iş kariyeri belirlemek de bir o kadar önemlidir. Ben şahsen, üniversite yerine bu işime yatırım yapmayı yeğlerdim. Esnaflık ve diğer birçok el emeği gerektiren mesleklere de yönelmeliler... Bu hem piyasaya hem de ülkeye fayda sağlar”