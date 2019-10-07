"Protokolü tümüyle reddediyoruz"
Sendikal Platform çalıştaydan çıkan ekonomi ve siyasetle ilgili 90 maddelik sonuçları milletvekillerine dağıtılmak üzere Meclis’e verdiler.
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Sendikal platform Meclis’te açıklama yapıyor.
Çalıştaydan çıkan ekonomi ve siyasetle ilgili 90 maddelik sonuçları milletvekillerine dağıtılmak üzere Meclis’e verdiler.
“Anayasal ve yasal haklarımızı kullanarak TC ile imzalanan protokolün uygulanmasına engel olacağız. Protokolü tümüyle reddediyoruz. Gözümüz üstünündedir”
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