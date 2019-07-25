"Protokolü kabul etmeyeceğiz"

Kamu-Sen, TC ile imzalanan mali protokolün içinde idare edenlerin hoşuna gidecek şeyler olduğunu ama çalışanları memnun edecek şıklar olmadığını söyleyerek, bunu kabul etmeyeceklerini belirtti.

Kamu-Sen başkanı Metin Atan yaptığı yazılı açıklamada, hep hak budama, tedbir alma amaçlı protokol imzalandığını savunarak, “Acı reçeteyi hepimiz içeceğiz ama bu tedbirler alınırken halkın refahını artırmak için de bazı atılımlar yapılmalı” dedi.

Atan, 2019 sonunda kadar istihdam yapılmayacağının söylendiğini ifade ederek, eğer dairelerde iş yoğunluğundan dolayı işler aksarsa, kendilerinin istihdam yapılması adına gerekli adımları atacaklarını kaydetti. Atan, “Bir kişiye 30 iş geliyorsa ve işler yetişmiyorsa tabi ki istihdam yapmak zorundasınız. Mali durumu düzelteceğiz diye çalışanları ezmeye kalkarsanız karşınızda bizi bulursunuz” dedi.

“KAMU REFORMUNA ÖNCELİK VERİLMELİ”

Kamu reformu ile ilgili ne yapıldığını öğrenmek istediklerini dile getiren Atan, artık kamu yasasının toptan değişmemesi gerektiğine inandıklarını, 7 79’un içine kamu reformundaki bir kaç önemli unsur dahil edilirse bu yasa ile de devam edilebileceğini söyleyen Atan, kamu reformunun protokolde de öncelikli olmadığını gördüğünü, bunun sebebinin de önümüzdeki seçimler olduğunu ileri sürdü.

Atan, “Mali protokolün bu şekilde olmasına karşıyız. Sendikalar olarak oturup bu konuda görüş alışverişi yapacağız” dedi.