"Protokole yazılanlar, yapılacak"

Başbakan Tufan Erhürman, basını bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı Başbakanlık, Bakanlar Kurulu basın odasında yapıldı.

Erhürman’ın açıklamaları şöyle:

Yoğun bir hafta geçirdik. TC ziyaretleri ardından basın toplantısı yapamamıştık. Neler konuşulduğuna dair spekülasyon ortaya çıkmıştı. Akdağ ziyareti ardından böyle bir toplantı yapılmazsa speküle edilebilir diye düşündük.

Akdağ ve teknik komitenin gerçekleştirdiği ziyarete yönelik bilgileri paylaşacağım. Ziyaretler çok yararlı geçti. Uzun toplantılar basının da dikkati çekti.

Yeni protokolün hazırlık çalışmaları yürütülüyor. Bunlarla ilgili Akdağ ile görüşmemizde modeliteye ilişkin noktalar belirledik.

5 başlıkta modelite konusunda hem fikiriz.

Protokol hazırlama süreci teknik süreç olarak yaşanmaması, siyasi iradenin sıklıkla kendi görüşlerini ortaya yansıtması… Bir aylık aralarla Akdağ KKTC’ye gelmeyi planladığını açıkladı. Protokol siyasi iradeyi de gerektiren bir metin. 1 ayı geçmeyen zamanlarla sıklıkla Akdağ ile bir araya geleceğiz.

Geçmişteki metinlere bakıldığında yapılamayacağını bilmemize rağmen giren ön görüler oldu, yapacağımız şeyleri protokole yazmak. Protokole yapılabilecek şeyler girecek. Protole yazılanlar, yapılacak.

Üçüncü temel nokta protokollerde zaman zaman soyut öngörülerle karşılaşıyoruz. Hangi somut adımlarla hayata geçirileceği paylaşılmıyor. Protokoldeki öngörüler somut olacak, eylem planları etap etap ve sık aralıklarla denetimden geçirilecek.

Bizim açımızdan önemliydi bu protokol, Sosyal ve Ekonomik Kalkınma Protokolü olacak. Daha öncekilerde mali yön ortaya çıkmıştı. Öncelikli olarak kalkınma ön plana çıkacak. Hem fikir olduk.

Neler konuşuldu?

Sağlık ve Türkiye'den gelen suyun tarım alanında kullanılması konusu ve ayrıca ekonomik olarak yetersiz durumda olan gençler konusunda projelerin geliştirilmesi ve son olarak Türkiye'den ucuza mal edilecek elektrik ile ilgili konular ele alındı.

Su konusu görüşüldü. Nasıl hızlandırabileceğimizi, tarıma ne kadar hızlı aktarabileceğimiz konusunda çalışmalar yapıldı. 3 yıl öngörüsü vardı, Mesarya ovasına suyun ulaştırılması ile ilgili. Bunun hızlandırılması görüşüldü.

Yeni hastanelerin inşası meselesi ayrıntılı konuşuldu. Yapımının modeliteleri görüşüldü.

Ülkede yoksulluk ve yoksunluğun yaygın olduğu bölgelerde gençlik için yapılacak projeleri görüştük. Bunlar da protokolde yer alacak.

TC’den kablo ile elektrik getirilmesi konusu. Elektriğin tüketiciye daha ucuza ulaşacağı hukuki zemin çizilmesi, enterkonnekte sistemin kurulması, kimin neyi yöneteceği ayrıntılı konuşuldu. Bir takım çalışmalar yürütülmüştü. Hiçbirinde tam netliğe ulaşılamamıştı.

Ele alınan diğer konular ise Belediyeler reformu, kalkınmada öncelikli bölgeler projesi, taşımacılık, uyuşturucu ile mücadele ve rehabilitasyon merkezinin en kısa zamanda hizmete girmesi ve yeni ve büyük bir sanayi bölgesinin KKTC'ye kazandırılması.

İskele-Karpaz bölgesi kalkınmada öncelikli bölge olarak ele alınacak.

Toplu taşımacılık konusu ele alındı. Geliştirilmesine yönelik öngörüsü konuşuldu.

AMATEM ve Rehabilitasyon Merkezi’nin hızla hayata geçirilmesi konusunu görüştük. Birkaç alternatif var masaya yatırdık. En uzun süre 1 yıl… Diğerlerinden daha büyük, yeni bir sanayi merkezinin KKTC’ye kazandırılması…

Baş başa görüşmeler…

Bu ana konulara ek olarak protokol dışında Sn.Akdağ ile karayollarının yapımında yaşanan sorunlar ve bu sorunların aşılması oldu. Yolların yapımı ile ilgili istimlaktan kaynaklanan ara emirlerini çoğunun kaldırılması oldu. Konu Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanımızca takip ediliyor.

Karayolları meselesi…4 tanesi bir şirkete ihale edildi. Birçok yerde yapımı durdu, çeşitli ara emirleri nedeniyle. Büyük bir çoğunluğunda sorun çözüldü, ihaleyi alan şirketin yeniden devreye girmesi gerekiyor. Akdağ, bu konuda gerekli adımın atılacağı söyledi.

Atlasglobal ile ilgili bir takım sıkıntılar ortaya çıktı. Bunu da görüştük. THY ve Anadolu Jet’in KKTC’ye seferlerinin artırılması konusunda katkı beklediğimizi aktardık, girişim yapılacak.

İskele-Karpaz bölgesi üniversite yatırımı konusunda aktif olmadığı bölge. Bu bölgede ciddi kısırlık var. İskele Karpaz bolgesinde bir Üniveriste açılmasını da görüştük.

İTÜ ve GAÜ’nün projeleri var. Bu yatırımlar yapılmayacaksa hızla iptali, başka üniversitelerin bölgeye aktarılması konusu var.

Döviz yükselmesini de Akdağ ile görüştük. Neler yapılabileceği konusunda karşılıklı görüşlerimizi söyledik. TC ile ortak komitelerin çalışması gündeme gelebilir. TC’den ithalat konusunda neler yapılabileceğini konuştuk. Maliye Bakanı’nın Ankara ziyareti ayrıntılı şekilde görüşüldü.

Spor , kültür ve sanat konularında da ülkemiz sanatçı ve sporcularının yurt dışına açılması konusunda da görüş alışverişi yaptık ve neler yapılabileceğini birlikte geliştirmeyi konuştuk. Bir takım adımlar attık, atmaya da devam edeceğiz.

Akdağ ile yaptığımız görüşme önce heyetler arası başladı, sonra baş başa görüştük. Ardından da yeniden heyetler arası görüşmeye geçildi. 4.5 saat bir arada kaldık. Siyasi irade gerektiren konularda böyle uzun toplantıların olması sürpriz olmayacak.

Görüşmelerin uzun sürmesine farklı anlamlar yüklemek doğru değil.

Bundan sonra bu görüşmelerin modalitesi konusunda da her iki taraf olarak satır satır birlikte çalışma konusunda irademizi ortaya koyduk.

SORULAR

Yenişehir’deki yurt binası…

Bu konuda çalışmalar sürüyor. Yalnızca bu projeyle ilgili değil, uzun vadeli şekilde verilen kiralamalarla Savcılıktan yeniden görüş alacağız. Onlarca, yüzlerce böyle kiralama var. Ya hepsini tartışıp, çözüm bulacağız. Ya da bu şekilde devam edecek…