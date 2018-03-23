Protokole imzalar atıldı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na bu yıl 5 milyon Türk Lirası olarak öngörülen katkı ile ilgili protokol imzalandı.
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na bu yıl 5 milyon Türk Lirası olarak öngörülen katkı ile ilgili protokol imzalandı.
2017-2018 sezonu ile 2018-2019 sezonunu kapsayan protokol, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ile Başbakanlık, Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu tarafından imzalandı. Bu yıl öngörülen 5 milyon TL tutarındaki bütçenin ödenilmesini öngören protokolde ilk taksitin ödeme tarihi ise Nisan başı olarak belirlendi.
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Etiketler : Protokol, KTFF, Spor Dairesi, hükümet, maddi katkı
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