Protokole imzalar atıldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na bu yıl 5 milyon Türk Lirası olarak öngörülen katkı ile ilgili protokol imzalandı.

2017-2018 sezonu ile 2018-2019 sezonunu kapsayan protokol, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ile Başbakanlık, Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu tarafından imzalandı. Bu yıl öngörülen 5 milyon TL tutarındaki bütçenin ödenilmesini öngören protokolde ilk taksitin ödeme tarihi ise Nisan başı olarak belirlendi.