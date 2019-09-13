Protokol TC Resmi Gazete'de

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan iktisadi ve mali iş birliği anlaşması onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başkent Lefkoşa'da 20 Temmuz'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması" onaylanarak, Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, Kıbrıs'ın kuzeyi, 2019 Eylem Planı’nda belirlenen hedefleri ve reform eylemlerini zamanında ve eksiksiz gerçekleştirmeyi ve en geç Ekim 2019 sonuna kadar 2020 yılını kapsayan ekonomik program teklifini hazırlamayı taahhüt etti.

Öte yandan, Türkiye de 750 milyon TL'ye kadar olmak üzere Kuzey Kıbrıs'a hibe yardımında bulunma ve hükümete ihtiyaç duyduğu alanlarda kamu görevlileri aracılığıyla teknik yardım sağlama taahhüdünde bulundu.