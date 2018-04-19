Atatürk Öğretmen Akademisi ile Lefke Avrupa Üniversitesi arasında bir önceki hükümet dönemi imzalanan işbirliği protokolü iptal edildi. AÖA Yönetim Kurulu üyesi Esat Varoğlu, kararı sosyal medyada yaptığı paylaşımla şu şeklide duyurdu:

“Protokol İptal.Bir önceki hükümet döneminde Atatürk Öğretmen Akademisi ve Lefke Avrupa Üniversitesi arasında imzalanan ve toplumda büyük tartışmalar yaratan "İşbirliği Protokolü"nü değerlendiren AÖA Yönetim Kurulu protokolün mevcut haliyle Atatürk Öğretmen Akademisi'nin misyonuna,özerkliğine ve tarafsızlığına yönelik olumsuz koşullar yaratabileceği endişesini ortaya koyarak protokolün iptal edilmesini karara bağlamıştır.”