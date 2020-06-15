

Antalya'dan Ercan'a 'karantina koşulsuz' gelen ve ülke gündemini sarsan skandal kafileyle ilgili Protokol Dairesi de açıklama yaptı, "VIP Salonu kullanılmadı, itfaiye kapısından girdiler" dedi.



YENİDÜZEN'ün manşetiyle gündeme gelen "Özel İzinli" uçuş sonrasında casinolu bir otelin özel aracı tarafından karşılanan yolcuların VIP yanındaki kapıdan ülkeye girdiği iddia edilmişti.



Protokol Dairesi şu açıklamayı yaptı:

"12 Haziran’da Ercan Havaalanına gelen ve bu akşam saatlerinde ülkemizden ayrılan özel uçak yolcularına Protokol Dairemiz tarafından VIP salonu açılmamış, kullandırılmamıştır.

Basında yer alan ve VIP salonunun kullandırıldığına yönelik haberler üzerine gorevli kurumlar nezdinde yapılan araştırmada, bahsekonu şahısların 12 Haziran akşamı ülkeye, muhaceret işlemlerinin ardından, ana terminalin kapalı olmasından dolayı, itfaiye kapısını kullanarak giriş yaptıkları, çıkışlarının ise Ercan Devlet Havaalanı ana yolcu terminalinin 4 nolu yolcu çıkış kapısından gerekli muhaceret işlemlerinin yapılmasına müteakip gerçekleştiği tespit edilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."