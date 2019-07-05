'Protokol 4'lü koalisyonun çalışmalarını içeriyor'
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, medyada çıkan protokol metniyle ilgili, içeriğinin büyük oranda 4’lü koalisyon hükümeti döneminde yapılan çalışmadan oluştuğunu söyledi.
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, medyada çıkan protokol metniyle ilgili, içeriğinin büyük oranda 4’lü koalisyon hükümeti döneminde yapılan çalışmadan oluştuğunu söyledi. Erhürman, o dönem hükümete yönelik yapılan eleştirilerin be böylece geçersiz olduğunun ortaya çıktığını vurguladı.
Erhürman’ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde:
Şu ana kadar hepimiz "Protokol"ün içeriğinden bir gazetemizde yer alan metin çerçevesinde haberdarız. Metni doğru kabul ederek bugün için şunları söylemek mümkün: 1. Protokolün içeriği büyük oranda hükümetimiz döneminde yapılan çalışmadan oluşuyor. Bu da, o dönemde yapılan "ortada bir çalışma yok", "bir yıllık protokol mü olur" şeklindeki eleştirilerin geçersizliğini açıkça gösteriyor. 2. "Protokol"ün "son hali"nde hükümetimiz döneminde metinde olmayan 7-8 yeni veya değişik öngörü var. Resmi metni görmeden önce herhangi bir konuda eleştiri ya da değerlendirme yapmayı doğru bulmuyorum. Resmi metni görüp inceledikten sonra tespit ve görüşlerimizi paylaşacağız...