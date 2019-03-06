‘Protesto zanlısı’ teminata bağlandı

Kıbrıs'ın güneyinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Afrin şehrinde terör faaliyeti yürütülen askeri harekâtı protesto gösterisine katılan ve kuzeyde tutuklanan Suriyeli zanlı M.A., teminatla serbest bırakıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Ahmet Kavan, 2018 Ocak ayı içerisinde Kıbrıs'ın güneyinde Lefkoşa’ da, Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Afrin şehrinde terör faaliyeti yürüten PYD (Demokratik Birlik Partisi) ve bunun sözde silahlı örgütü YPG (Halk Koruma Birlikleri’nin yürüttüğü terör faaliyetlerinin sonlandırılması için yapılan askeri harekâtı protesto etmek amacıyla gösteriye katılan zanlı M.A.’nın konu gösteri esnasında KKTC Bakanlar Kurulu tarafından Yasadışı Cemiyet olarak ilan edilen YPG’nin (Halk Koruma Birlikleri) sözde bayrağını taşıyarak, Yasadışı Cemiyete Üye Olma, Yasadışı Cemiyeti Savunma ve Teşvik ve Yasadışı Cemiyete ait Yıkıcı ve Propaganda Niteliğinde Yayınlar bulundurma suçunu işlediğini anlatt.

Kavan, zanlı M.A.’nın 2 Mart’ta Mağusa Akyar Kara Giriş Çıkış kapısında Güney Kıbrıs'tan KKTC'ye geçmek istediği esnada tespit edilerek, Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen mahkeme emri gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı. Kavan, zanlının gönüllü ifade verdiğini belirtti. Zanlının, işlemiş olduğu suçların KKTC’nin Anayasal düzenine aykırı suçlar kapsamında olduğunu belirten Kavan, güneyde oturma izniyle yaşayan Suriyeli zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının 10 bin TL nakdi teminat yatırması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.