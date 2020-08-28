Protaras ve Ayia Napa 15 milyon Euro gelir kaybetti

Kıbrıs’ın güneyinde turizm bölgeleri olan Paralimni ve Ayia Napa Belediye Başkanlarına göre, Covid-19 salgınından dolayı 2020 yılında turizm sektöründeki gelir kaybı yaklaşık 15 milyon Euro’ya ulaştı.

Kıbrıs Haber Ajansı’na açıklamada bulunan Paralimni Belediye Başkanı Theodoros Pyrillis, turizm sektöründe coronavirüsü salgınından dolayı yaşanan ekonomik krizin Paralimni turizm bölgesini olumsuz bir şekilde etkilendiğini belirtti.

Pyrillis, Temmuz ve Ağustos 2020 döneminde bölgeyi birçok Kıbrıslı vatandaşın ziyaret ettiğini ancak bölgedeki otellerin doluluk oranının %60’a ulaştığını ve faaliyet gösteren iş yerlerinin oranı %30’da kaldığını söyledi.

Bu arada, Kıbrıs Haber Ajansı’na açıklamada bulunan Ayia Napa Belediye Başkanı Christos Zannetos da Ayia Napa’nın salgından dolayı yaklaşık 10 milyon Euro gelir kaybına uğradığını belirtti söyledi.