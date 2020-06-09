Protaras sahil doldu, taştı

Adanın güneyinde en gözde tatil bölgelerinden Protaras, küresel salgın Covid-19 sürecinde olağanüstü bir kalabalığa sahne oldu. Ada dışından turizm akışı henüz başlamasa da Kıbrıslılar serinlemek için Protaras sahilini tercih etti. Özellikle yazlık evlerine yönelenlerin doldurduğu sahillerde sosyal mesafenin de çok fazla önemsenmediği görüldü.

(KYPE / Katia Christodoulou)