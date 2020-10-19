Prompterciler kazandı

Seçim sonuçları açıklanmadan iki adayın birinin kazanmasına uygun olarak iki yazı yazmıştım. Çünkü çıkan sonuç gibi bir sonucun yani 51’e 49 gibi yakın bir sonucun çıkacağını tahmin edebiliyor ama kimin lehine olacağını çok tahmin edemiyordum. Sonuçta %52’ye, %48 Ersin Tatar kazandı.

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Her şeye rağmen, müdahalelere ve dün sandıktan çıkan sonuca rağmen Federal Kıbrıs umutları devam ediyor ama…

Ersin Tatar, AKP’nin seçim ekibinin destekleriyle, desteğinin ötesinde AKP’nin avuçlarının içinde beş yıl Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda olacak.

1. tur öncesi su borusunun tamirinin bile olay yapılması, prompterden yazılanın okutulması, Maraş’ın sahilinin ziyarete açılması, 10 bine yakın kişiye 2’şer bin TL covid-19 yardımı adı altında para dağıtılması ve 2. tur sürecinde de Türkiye’den yapılan açıklamalar, seçmenlere bazı akıl almaz vaatler, tehditler, baskılarla Federal Kıbrıs taraftarlarına karşın kendileri açısından bir başarı elde ettiler.

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Ersin Tatar, seçim sürecinde dillere dolandığı gibi “seçime Başbakan olarak girdi, Cumhurbaşkanlığı istedi ama seçimden sadece milletvekili olarak çıkacak” dendi ama AKP’nin kolları arasında aday olduğu Cumhurbaşkanlığını alarak çıktı.

Tatar önünde şimdi bir hükümet problemi bulacak. Halkın Partisi seçimden önce hükümetten çekildiğini açıklamıştı zaten…

Tatar, hükümetin istifasını vermeden, hükümet kurma görevi mi verecek, yeni hükümet için denemeler yapılacak mı yoksa erken seçim kararı alınıp doğrudan erken seçime mi gidilir bilmiyoruz ancak öncesinde hükümet kurma denemelerinin yapılması daha geleneksel olacaktır.

UBP bu dönem için mecliste en büyük parti, o yüzden de deneme yapacaksa hükümeti kurma görevini Tatar, UBP’den bir milletvekiline verecektir.

UBP’nin hükümet kurabilmesi ve 26 sayısına ulaşabilmesi için DP’nin, YDP’nin ve kendi vekillerinin firesiz oyuna ihtiyacı var.

Oysa UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün ortada yok, Serdar Denktaş da DP ile ilişkisini kesti. Tatar da artık Saray’da zaten…

Hükümet kurmaları mümkün değil.

Ancak HP’den milletvekili transfer etmek mümkün olursa hükümeti kurabilirler veya başka bir olasılık HP ile yeniden hükümet kurmak.

Şimdilik bu da çok mümkün görülmüyor.

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Gerçi Hükümet işi daha sonraki iş.

Şimdi ise Ersin Tatar, belki BM Genel Sekreteri Guterres’in seçim öncesi yaptığı çağrıyla yani 5’li buluşmanın gerçekleşmesiyle yeni bir döneme başlayacak…

“Federal Kıbrıs istemiyorum, zaten bitti, iki devletlilik istiyorum” dese de, Guterres’in çağrısıyla gidip yine Federasyonu konuşacak.

Olası 5’li toplantı nasıl geçer bugün için bilemeyiz ama nasıl geçerse geçsin Tatar yine BM’nin daha önceki kararlarına uygun olarak çeşitli defalar ikili de olsa, üçlü de olsa, beşli de olsa toplantılara katılacak, müzakere yapacak ve belki Eroğlu gibi birinci maddesi “Mevcut durum kabul edilemez ve sürdürülmesinin Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler için olumsuz sonuçları olacaktır” yazan 11 Şubat belgesine benzer bir de belge imzalayacak.

Belki de daha ilerisine gidip anlaşma yapacak.

İstemez misiniz! Federal Kıbrıs anlaşmasının altına imzayı Ersin Tatar atsın…

Şaka gibi gelebilir ama olur olur.

Tatar isterse Federal Kıbrıs görüşmelerinde başta Tufan Erhürman olmak üzere mutlaka ki destek verecek çok insan, çok kurum olacaktır.

Aklının bir köşesinde olmasında yarar var.