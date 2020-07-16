“Projesi olanlar, dairelere akın etti”

Biyologlar Birliği Başkanı Hasan Sarpten, İskele- Yeniboğaziçi- Mağusa bölgesinde imar planı ile emirname bulunmadığını ve projesi olanların hiçbir engele takılmadan onay için dairelere akın ettiğini savundu. Hükümet edenlerin amacının da bu olduğunu iddia etti.

Gelinen bu durumu sert bir dille eleştiren Sarpten, “Bir hafta sonra değil emirname, imar planı yürürlüğe girse ne yazar? Atı alan Üsküdar’ı geçti bile. Siz da daha ‘hükümetçilik" oynayın...’ diyerek sitem etti.

Sarpten, UBP Genel Sekreteri Saner’in televizyon ekranından ‘Herkesin malının, mülkünün kendi malı ve mülkü olarak kabul edebileceği bir imar planını yapmamız gerekir’ açıklamasında bulunmasına tepki gösterdi.