“Projeler iyiye gidişin işareti”

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, “köyden kente” diyerek, bölgeye yeni projelerle can katacağını ifade etti. Latif, belediyedeki başarılı çalışmaların, gelecek projeler için ışık vaat ettiğini belirtti.

Fehime ALASYA

Göreve yeni başladığı dönemde belediyede ‘içler acısı’ bir yapı olduğunu belirten Akdoğan Belediyesi Başkanı Ahmet Latif, günümüzde uygulanan projeleri, belediyedeki işleyişin ne kadar iyiye gittiğinin göstergesi olarak nitelendirdi.

Belediyenin hizmet verebilir ve proje yapabilir duruma geldiğini anlatan Latif, “başarılarımız gelecek projeler için ışık vaat ediyor” dedi.

Hayata geçirilen projeler veya gelecek icraatlarını anlatan Akdoğan Belediyesi Başkanı Ahmet Latif, haziran ayında yapılacak olan yerel seçimler için aday olacağını açıkladı.

Latif “En az üç dönem için aday oldum, çünkü hayalimdeki projeleri ancak bu süre zarfı da gerçekleştirebilirim. Birinci dönemim normalleşmesi, ikinci ve üçüncü dönemim de bölgemin, köyden kente gitmesi için olacak.” dedi.

Belediyedeki bazı sıkıntılardan söz eden Latif, olası çözüm arayışları içerisinde olduklarını belirtti, hükümetten çeşitli sıkıntılar için yardım talebinde bulundu.

Vergi şartların günümüz koşullarına uyarlanması, kırsal kesim arsası dağıtımı, inşaat ruhsatlarının kontrol altına alınması, belediyelerin sorumluluklarının arttırılması gibi konulara değinen Latif, hayalini kurduğu ve hayata geçirmeye hazırlandığı yeni projelerinden de söz etti.

Bölgede yapılan ve yapılması planlanan projeleri anlatan Latif, “İnsan ve hayata dokunan” yeni projelere öncelik verdiklerini anlatarak bu bağlamda sosyal konut projesi, işsizliğin önünü açma ve gündüz yaşlı bakım evi yapımı gibi projeleri hayata geçireceklerini kaydetti.

YENİDÜZEN: Belediyenin durumuna ilişkin bir değerlendirme alabilir miyiz?

Ahmet Latif: “Belediyeyi devraldığımda içler acısı bir belediye vardı. Belediyeye mazot dahi verilmiyordu. Ben bu göreve aday olurken sadece çöp hizmeti için aday olmadığımı belirtmiştim. İlk göreve geldiğimde bazı hanelere tankerle su gidiyordu, onuncu gün o hanelerin suları bağlandı. Ardından Türkiye’den su geldi, Eylül 2016’da bölge için Türkiye’den gelen suyu kullanıyoruz. Tarım alanında özellikle hayvancılar ve çiftçilerin ciddi sıkıntıları var. Bir an önce denize akan o suyun tarıma verilmesini temenni ediyorum. Adamız ve insanlığımız adına çok daha verimli olacaktır...

Maddi durumumuzun iyiye gidişi uyguladığımız başarılı projelerle de bellidir. Belediye artık hizmet verebilir, proje yapabilir durumdadır. Güncel olarak tüm yatırımlarımız yapılıyor, emekliye çıkanları mağdur etmiyoruz. Bazı projeleri kendimiz yapar durma gelsek de birçoğunu Türkiye yardımlarıyla yapıyoruz. Alıp da yapamadığımız hiçbir projemiz yok. Bu büyük bir avantajdır, başarılarımız gelecek projeler için ışık vaat ediyor.”

YENİDÜZEN: Genel olarak belediyedeki sıkıntılar neler?

Ahmet Latif: “Harcadığımız vergi kâğıtları aldığımız verginin parasını ödemez, bir an önce günümüz koşullarına uyarlanması gerekir.

En büyük sıkıntımız kırsal kesim arsalarıdır. 2001 yılından beridir bölgeye kırsal kesim arsası dağıtılmadı, bundan dolayı çok göç verdik. Hükümetten talebimizdir, bir an önce bu çalışmaları sonlandırmalı. Bölgede inşaat ruhsatı olmayan yüzlerce ev var ama kayıt yok. Talep ettik ama ilgilenen olmadı. Biz bu evlere hizmet vermek zorundayız. Bunun için koçana gidilmesi ve resmileşmesi, insanların mağduriyetlerinin giderilmesi, vergilerin ödenmesi için formül önerdik. Hükümet değişti, yine çalışmalar durdu, inşallah yeniden başlar... Belediyelerin görevleri arttırılsa mali durumu daha iyiye gidebilir. Vatandaş için de bu daha kolay ve ulaşılır olur. İnsanların ayağına daha fazla hizmet götürürsek, bunun karşılığında da belediye olan katkıları arttırsak herkes için faydalı olur. Belediyelerin sayısını azaltacaklarına, onlara daha çok görev ve sorumluluk versinler, vatandaşa daha yakın hizmet götürülsün, o zaman kalkınırız.”

YENİDÜZEN: Bölgede ne gibi sıkıntılar var? Sizin bu yöndeki çalışma ve girişimleriniz neler?

Ahmet Latif: “Sınır kapısına yakın olduğumuzdan dolayı vatandaşlarımız güneye geçip çalışıyordu, fakat çeşitli nedenlerle birçok işsiz insanımız oluştu. Bunlar için çözüm üretmeliyiz. Yeni dönemde buradaysam yeni bir kent projesiyle yola çıkacağız. Gençlerimiz Ev sahi yapıp bölgemizi yeniden kalkındırmak için yola çıkacağız. Sosyal konut projesi gibi bir çalışma başlatıp, işsiz olan insanlarımızı da bu projede kullanacağız.

Bir diğer projemiz de gündüz yaşlı bakım projemiz olacak. Şu an zaten bölgemizdeki yaşlılara çok çeşitli hizmetler veriyoruz, bunun yanında bakıma muhtaç bireylere de gündüz bakım hizmeti vermek istiyoruz. Bunlar, insan ve hayata dokunan iki 2018 projelerimizdir. Umarım hayata geçireceğiz.

En az üç dönem için aday oldum, çünkü hayalimdeki projeleri ancak bu süre zarfı da gerçekleştirebilirim. Birinci dönemim normalleşmesi, ikinci ve üçüncü dönemim de bölgemin, köyden kente gitmesi için olacak.”

YENİDÜZEN: Başkan olduğunuz süre içerisinde ne gibi çalışmalara imza attınız söz eder misiniz?

Ahmet Latif: “Bugüne dek hayata kattığımız çeşitli projeler var.

6 km drenajlı kaldırım çalışması. Bu kaldırımlar yapılırken hem görme engellilerin hem de ortopedik engellilerin kullanacağı şekilde hayata geçildi.

Dere yatakları taşla örüldü. Çöp yerinin ıslahı yapıldı ve ağaçlandırıldı.

Tüm Kıbrıs'ın en bakımlı ve temiz mezarlığı bizdedir diyebiliriz. Tüm mezarlık bakım ve tadilata alındı, içerisinde pek çok çalışma yapılarak, daha insana yaraşır hale getirildi. Birçok sokağımızın asfalt çalışması için projeler uygulandı ve uygulanıyor. Toprak olan bahçe yolları düzeltildi. 26 bin ağaç dikerek bölgeye piknik alanı kazandırdık. Mevcut olan bir bölüm ağaçlarında altı piknik alanı olarak düzenlendi. Halkın su ve tuvalet ihtiyacını karşılayacak düzenlemeler yapıldı. Akdoğan sağlık ocağı sağlık bakanlığının da girişimiyle sil baştan yenilendi. Şu an gündüz hizmet veren sürekli doktorumuz var ama bunun yanında gece yarısına dek hizmet verebilmesi için çalışma yürütüyoruz.

Alet işler el övünür sözünden yola çıkarak araçlarımızın birçoğunu yeniledik. 3 tane Minibüs aldık, 2 tane çift kabin iş aracı, 1 min Ekzavator, 1 çekirge kamyon, 1 cenaze aracı, 2 motosiklet, 1 çöp kamyonu aldık... Akdoğan-Yiğitler ve Akdoğan-Türkmenköy kavşaklarında düzenleme yapıldı. Tüm amacımız vatandaşımızın kaza yapmaması. Gençlerimizin ve bölgemizin en büyük sıkıntısı bir toplantı salonumuzun dahi olmamamsıydı. Biz böyle bir salonu, Akdoğan Belediyesi Gençlik ve Kültür Merkezi yaptık.

Atıl durumda olan bir araziyi çağdaş bir çocuk parkına çevirdik.

Kültürümüzü geleceğime taşımak için yıkılmaya yüz tutmuş bir kerpiç evi aslına uygun kalarak restore ettik ve sergiliyoruz. Atatürk büstü çağdaş bir projeyle düzenlendi, aydınlatılıp, sulanıyor... Akdoğan Merkez Mezbahamızı daha çağdaş bir hale çevirebilmek için projemiz tamamlanmak üzere, iki ayda hizmete girecektir. Belediye binasının düzenlemesini yaptık. Belde ve bölge halkımıza daha iyi bir hizmet verebilmek adına bunu yaptık. Tarım, posta, sosyal hizmetler, gibi birimlerimizle daha çağdaş bir hizmet için binamız komple değişti. Tepeden tırnağa yeni bir bina yaratıldı.”

Akdoğanlılar memnun

Akdoğan Belediyesi’nin işleyişini YENİDÜZEN’e değerlendiren bölge sakinleri ise yapılan projelerden hayli hoşnut. Bölge için faydalı projelere imza atıldığını belirten vatandaşlar, gençlik için ‘kırsal kesim arsası talebinde bulundu.

Bölgedeki vatandaşlar, belediyenin işleyişinden memnuniyet dile getirirken, hayalindeki projeleri de belirtmekten geri durmadı.

“Köyümüz gençleşiyor...” diyen vatandaşlar, gençliği bölgede tutacak çalışmalar yapılması gerektiğinden yana hemfikir.

Bölgede dile getirilen en önemli çalışmalar arasında gençlik ve yaşlı projeleri yer alırken, en çok talep ise ‘kırsal kesim arsası’ yönündeydi…

VATANDAŞ NE DEDİ?

Ramadan Pars: “En önemlisi yaşlılara değer vermesidir”

“Belediyemizin işleyişinden memnunuz. Bölgede güzel hizmetler veriliyor. Muhakkak sıkıntılar vardır ama... Belediye başkanı gücüne göre projeler yapmaya çalışıyor, isteklerimizi hiçbir zaman geri çevirmedi... En önemlisi yaşlılara değer vermesidir.”

Cemaliye Benli: “En büyük ihtiyaç bölgeye kapalı düğün salonu”

“Belediyeden çok memnunuz. Bölgeye park yapıldı, yollar kaldırımlar düzenlendi, temizliğimiz, sıkıntılarımızla ilgilenmesi, her şeyden memnunuz. En büyük ihtiyaç bölgeye kapalı düğün salonu... Genel olarak işleyişten memnunuz.”

İlmiye Tekpınar: “Gençler bölgede tutulmalı”

“Başkan, bir dönem daha kazanırsa çok daha güzel olacak diye düşünüyorum. Başarılı işlere imza atıyor. Kaldırımlar, sahalar, spor tesisi, çocuk parkı gibi pek çok güzel iş yapıyor. Yaşlılarla çok ilgileniyor, doğum günlerini kutlayıp geziler düzenliyor. Bunlar çok güzel. Bence başkan Akdoğan için görevde olamaya devam etmelidir.

Tüm bu güzelliklerin yanında bölgede kırsal kesim arsası verilmeli, gençler bölgede tutulmalı.”

Alpay Liman: “Gençlere bir an önce kırsal kesim arsası verilmeli”

“Gençlere bir an önce kırsal kesim arsası verilmeli, gençlik bölgeyi terk ediyor. Belediyenin işleyişinden memnunuz. Yıllar önce yapılması gereken işler bu başkanın döneminde yapıldı. Kaldırımlarımız, çocuklar için, yaşlılar için yapılan çalışmalar. Köyümüz gençleşiyor... Bize gelen yabancılar bile ‘Bu başkanın karşısına rakip çıkarırsanız size ayıptır’ diyor. Yaşlılar için eve berber yolluyor, hem yaşlılar memnun, hem esnaf kazanıyor.”

Birtan Gökşan: “Bölgeye canlılık katıldı”

“Arada bir sularımız kesilir, geç gelir, bu tek sıkıntıdır diyebilirim. İşleyişten çok memnunuz, şimdiye kadar bu köye böyle belediye gelmedi diyebilirim... Köyümüze en son 1998'de başbakan gelmişti, bir de bu yıl... Annem babam yaşlı, özel günlerini bizzat kendi kutluyor, hediyelerle geliyor... Festivalimiz başladı, bölgeye canlılık katıldı. Başkanımız gençtir ve vizyon sahibidir, bence bir dönemi daha hak ediyor... Belli bir partiye bağlı olanlar biraz muhalefet yapıyor ama bu da sorun olduğu için değil, sırf muhalefet olmak için yapılıyor.”

İbrahim Paşo: “Gençler evlenip kaçıyor, gerek devlet gerek belediye buna bir an önce el atmalı...”

“Bölgeye dışarıdan para gelmiyor. Kırsal kesim arsası verilmiyor, gençler evlenip kaçıyor, köyde kalan yok... Belediyemiz tamamdır, tüm projeleri mantıklı ve gerekli ama gençliği burada tutacak projeler de yapılmalı, gerek devlet gerek belediye buna bir an önce el atmalı...”

Hüseyin Karabıyıklı: “Köylüyü, gençliği tutacak projeler yapmaya başlandı”

“Biz Akdoğan bölgesinde restoran açalı birkaç gün oldu, birçok köyün merkezi olan bu bölgede tüm esnaf işliyor. Bölge belediyesi işleyişi ile bir sorun yaşamadık, bize çok yardımcı oldular, zorluk çıkarmıyorlar. Buraya üç tane halı saha yapıldı, köylüyü, gençliği tutacak projeler yapmaya başlandı. Köyde bir oyalantı oldu.”