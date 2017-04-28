Trafikte Kazasız Yaşam Derneği (TRAKAYAD), kendi önerileri olan “Lefkoşa Dr Fazıl Küçük Bulvarı Yol ve Trafik Projesi”nde yapılan bazı değişiklikleri onaylamalarının mümkün olmadığını belirterek, proje ile hiçbir ilgilerinin kalmadığını açıkladı.

Dernek Kurucu ve Onursal Başkanı Taner Aksu ile Genel Başkan Hüseyin Sevay, konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, mühendislik temellerine bağlı olarak en düşük maliyete en iyi çözüm ilkesi doğrultusunda, Lefkoşa Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerindeki sekiz ardışık kavşaktaki kronikleşmiş kapasite ve trafik güvenliği sorunlarını bir bütün olarak çözmek için 2011 yılı Kasım ayında bir bilimsel proje önerisi yayınladıklarını ve bunu tüm milletvekilleri ile paylaştıklarını kaydetti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“TRAKAYAD, topluma mal ettiği bu proje önerisi ile KKTC’de tamamen noksan olan trafik güvenliği ve trafik mühendisliğini pratikte de Kıbrıs’ın kuzeyine taşımayı amaçlarken, motorlu araç trafiği yanında toplu taşımayı, yaya, ve bisiklet trafiğini de sisteme entegre eden bir vizyon ortaya koymuştu. Zamanın Ulaştırma Bakanının öncülüğünde yapılan toplantılarda, Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti (TCYH), TRAKAYAD’ın projenin tasarım ve uygulamasında aktif rolü olması şartı ile projenin finanse edilmesine karar vermiş, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi de projeye özel ilgi göstermişti. Bu bilimsel proje önerisi ise yaklaşık iki yıl süren bir ihale sürecinin ardından, beş yıllık bir gecikmeden sonra geçtiğimiz yıl devreye girmişti. Bu gelişme ile TRAKAYAD olarak bizler de ortaya koyduğumuz gönüllü çabaların topluma hizmet edecek şekilde meyve vermeye başlayacağı konusunda ümitlenmiştik”

Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti’nin TRAKAYAD’ın projenin gönüllü danışmanı olmasını şart koymasına rağmen, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları Dairesi’nin bugünkü yetkililerinin derneği proje tasarım sürecine dahil etmediği belirtilen açıklamada, projenin Gönyeli Çemberi ayağı ile ilgili olarak TRAKAYAD’ın trafik mühendisliği ve dünya deneyimlerine bağlı olarak ortaya koyduğu tasarım önerilerinin derneğe danışmadan ve bilgi vermeden “yapısal yanlışlıklar içerecek şekilde” değiştirip uygulamaya koyulduğu savunuldu.

Açıklamada, “Bu durumda, projede yapılan hatalı değişikliklerin tasarım ve uygulamasının günahı da, sevabı da bugünkü Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Dairesi ve KKTC hükümetinin boynunadır” ifadeleri kullanıldı.

Hükümetinin bir yılını doldurmuş görev süresi boyunca, trafikte 38 kişinin yaşamını yitirdiği ve 190 kişinin yaralandığı, buna yenilerinin eklenmesine göz yummanın mümkün olmadığı belirtilen açıklamada, “Dolayısı ile gelinen aşamada, onaylanması mümkün olmayan değişikliklerden dolayı TRAKAYAD’ın var olan proje ile hiçbir ilgisi kalmadığını belirtir, projenin toplumumuz adına başarılı olmasını dileriz” ifadelerine yer verildi.