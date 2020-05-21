Proje çalışması elektriksiz bırakacak
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın, Çamlıbel, Tepebaşı, Koruçam, Akdeniz, Kayalar ve Sadrazamköy’de elektrik kesintisi yapılacak.
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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın, Çamlıbel, Tepebaşı, Koruçam, Akdeniz, Kayalar ve Sadrazamköy’de elektrik kesintisi yapılacak.
KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, kesinti 09:30 ile yaklaşık 11:30 saatleri arasında olacak.
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