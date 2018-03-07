Prof. Dr. Serap Akay Öztürkcan kliniğini açtı

Derma Art Dermatoloji ve Kozmetik Uygulamalar Kliniği Kıbrıslı Türk Prof. Dr. Serap Akay Öztürkcan uzun yıllar Türkiye’de hizmet verdikten sonra ülkesinde hizmet vermeye başladı. Prof. Dr. Serap Akay Öztürkcan tarafından kurulan Derma Art Dermatoloji ve Kozmetik Uygulamalar Kliniği geçtiğimiz hafta Girne’de açıldı. Kliniğin açılışında konuşma yapan Öztürkcan, “dünyada 2000'den fazla cilt hastalığı bulunmaktadır” diyerek, “Bütün hastalıklarda olduğu gibi cilt hastalıklarında da erken teşhis ve tedavi uzun vadede kalıcı problemler yaşamamak için çok önemlidir” ifadesinde bulundu. Öztürkcan, klinikte, cilt kanserleri, sedef, egzama, Behçet hastalığı, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, mantar, alaca, saç, tırnak hastalığı gibi cilt hastalıklarının tanı ve tedavisinin yapılacağını söyledi. Öztürkcan, cilt hastalıklarının tanı ve tedavisinin dışında klinikte, botoks, dolgu, mezoterapi, PRP, dermaroller, cosmelan, kimyasal peeling, altın iğneli radyofrekans, cilt bakımı, saç tedavisi uygulamalarının da yapılacağını belirtti. 1994 yılında Doçent, 2000 yılında profesör olan Serap Akay Öztürkcan bu süreçte çok sayıda Tıp Fakültesi öğrencisi ve Dermatoloji uzmanı yetişmesinde emek verdi. Prof. Dr. Serap Akay Öztürkcan’ın Deri ve Zührevi hastalıklar ile Kozmetoloji konusunda yurt içinde ve yurt dışında yayınlanmış 200’e yakın makalesi mevcut olup, alanı ile ilgili yurt içi ve yurt dışında pek çok toplantıda konferanslar verdi.