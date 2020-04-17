Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu Covid-19’a yenildi

Türk Üroloji Derneği’ne uzun yıllar başkanlık eden Kıbrıslı doktor, Prof. Dr .Sedat Tellaloğlu’nun da bu sabah Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu’nun ölümü Türkiye basınında da geniş yer buldu.

Türk üroloji camiasının duayen ismi Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bir süre önce corona virüs teşhisi ile tedavi altına alınan İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı eski öğretim üyesi Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. İstanbul Üniversitesi’nin Twitter sayfasından yapılan açıklamada, “İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı eski öğretim üyesi değerli hocamız Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum hocamıza Allah rahmet, ailesine, yakınlarına ve tıp camiasına başsağlığı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

PROF. DR. SEDAT TELLALOĞLU’NUN AKINCI’YA ULAŞTIRDIĞI VASİYETİ…

Hasan Kahvecioğlu yazdı...

Bu sabah Coronavirüs dolayısı ile yatmakta olduğu kendi kurduğu hastane bölümünde yaşama veda eden Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, gerçek bir Kıbrıslıydı.

Bundan 15 gün kadar önce, kendisine “Corona” teşhisi konduğunda, hastanede bir süre yattıktan sonra, bir sabah “Hocam sizi Yoğun Bakıma alacağız.” dediler. İşte o an Hocamız “Durun bir dakika” dedi ve telefonu ile Kıbrıs’ı aradı. Arkadaşı Doç. Dr. Kemal Bolayır’a “Senden son kez bir ricada bulunacağım” dedi. “Buradan içeriye giriyorum, çıkıp çıkmayacağım belli değil. Lütfen Sayın Cumhurbaşkanımız Akıncı’yı ara ve kendisine, (Kıbrıs sorununun mutlaka çözülmesi gerektiğine inanırım. Kıbrıs’ta mutlaka kendi kendinize yetmelisiniz. Ayaklarınız üzerinde durmaya bakınız.) demeni istiyorum.” dedi.

Doç. Dr. Kemal Bolayır, hocanın bu son isteğini, vasiyetini Akıncı’ya duyurduğunda, Cumhurbaşkanı, gözyaşları içinde ona “moral destek” için sağlıklar diledi.

Ancak girdiği Yoğun Bakım’dan sağ çıkamadı. Hepimizin Başı Sağ olsun…

PROF. DR. SEDAT TELLALOĞLU KİMDİR?

Türk ve Avrupa Üroloji camiasında saygın bir yere sahip olan Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu 27 Mart 1935 yılında Kıbrıs'ta doğdu.

İlk, orta ve lise eğitimini Kıbrıs'ta tamamladıktan sonra Türkiye'ye gelerek burada tıp öğretimini tamamlayan Tellaoğlu, bir süre İngiltere'de görev aldıktan sonra üroloji ihtisasına 1966 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Bölümünde başladı.



İlk böbrek naklinde pay sahibiydi



Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen prostat biyopsisi, Tellaoğlu’nun uzmanlık tezi olurken, uzmanlığında İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Üroloji Bölümünü kuran üç hocanın en genci olarak Türk tıp tarihinde müstesna bir yer edindi.