Prof. Dr. Fatoş Silman'dan “Yükseköğretimin Uluslararasılaşması için Politikalar ve Girişimler”

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatoş Silman’ın editörlüğünde “Yükseköğretimin Uluslararasılaşması için Politikalar ve Girişimler” adlı kitabı yayımlandı.

Prof. Dr. Fatoş Silman, kitapta yükseköğretimde uluslararasılaşma çalışmaları ile ilgili farklı ülkelerdeki durumların incelediğini belirterek, SWOT analizi ile bu ülkelerin zayıf yönlerinin, güçlü yönlerinin ve diğer problemlerin tartışıldığını kaydetti. Kitapta 9 farklı ülkenin yükseköğretiminin irdelendiğini aktaran Prof. Dr. Silman, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin yükseköğretiminde yer alan uluslararasılaşma çalışmalarına karşılaştırmalı bir bakış açısı sağlandığını da ifade etti.

Kitabın küreselleşme ile meydana gelen değişimlerin yükseköğretim kurumlarına olan etkisini açıkladığını dile getiren Silman, “Kitap yükseköğretim kurumlarının çok kültürlü eğitime ve uluslararasılaşmaya verdiği önem, bununla ilgili ülkelerin yaptıkları uygulamalar ile reform çalışmaları konularını içermektedir” dedi. Ayrıca bu süreçte yaşanan sıkıntılar ile Bologna sürecinde yer alan Avrupa üniversitelerinin uygulamaları arasındaki farklıklara da değinen Prof. Dr. Silman, bu süreçte yer almayan fakat gelişmekte olan ülkelerin yükseköğretiminde yaşanılan politik, ekonomik, tarihsel ve örgütsel engelleri hakkında detaylı incelemelerin de kitapta yer aldığını belirtti.

Prof. Dr. Fatoş Silman eğitim araştırmacıları, akademisyenler, eğitim politikası belirliyecileri, eğitim kurumları çalışanları ve yöneticileri ile yüksek lisans ve lisans öğrencilerinin bu eserden yararlanabileceğini açıkladı. Kitabın Prof. Dr. Fatoş Silman, Prof. Dr. Fahriye Altınay Aksal ve Prof. Dr. Zehra Altınay Gazi editörlüğünde hazırlandığını aktaran Silman, kitapta 9 bölümün bulunduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri’nde prestijli IGI GLOBAL yayınevinde basıldığını belirtti.