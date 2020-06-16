Prof. Dr. Aykut Hocanın Senatodan onay aldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Senatosu rektörlük için gerçekleştirilen seçimi (eğilim yoklaması) ikinci turda kazanan Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın rektör olarak atanmasına ilişkin karar önerisini oy birliğiyle kabul etti.

Senato Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Demirel başkanlığında saat 14.00’te toplandı.

Senato toplantısında Rektör Adayı Saptama Komitesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Uyguroğlu, rektörlük seçim süreci ve seçim sonuçları hakkında bilgi sundu.

Senato daha sonra Vakıf Yöneticiler Kurulu’na iletilmek üzere Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın rektör olarak atanmasına ilişkin karar önerisini oy birliğiyle kabul etti.

Vakıf Yöneticiler Kurulu saat 17.30’da tek gündemle toplanarak karar önerisini görüşecek.