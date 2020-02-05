PRIO: Çözüm ekonomiyi büyütecek

Kıbrıs'ta olası bir çözümün ekonominin önünü açacağı, birçok sektörün gelişeceği, on binlerce yeni istihdam olanağı açılacağı belirtildi.

Oslo Barış Araştırmaları Enstitüsü (PRIO) Kıbrıs Ofisi tarafından 2014'ten bu yana düzenli olarak hazırlanan 'Barışın Sağlayacağı Getiriler Payı' raporunun yenisi yayımlandı.

Rapor Fiona Mullen, Mustafa Besim ve Michalis Florentiadiades tarafından kaleme alındı.

Raporun sunumu için Ledra Palace'taki Dayanışma Evi'nde bir etkinlik düzenlendi.

Adanın iki kesiminden akademisyen ve gazetecilerin yanısıra yabancı ülke diplomatları da sunuma büyük ilgi gösterdi.

PRIO Kıbrıs Temsilcisi Harry Tzimitras ile Avrupa Komisyonu adına Arttu Makipaa'nın açılış konuşmalarının ardından raporun sunumuna geçildi.

Uzmanlar tarafından hazırlanan raporda çözüm ve çözümsüzlük koşullarında ada ekonomisinin 20 yıl içinde nasıl bir seyir izleyeceği incelendi.

Statükonun devamı halinde 40 milyar Euro olacağı hesaplanan toplam Kıbrıs ekonomi büyüklüğü, çözüme ulaşılması halinde 58 milyar Euroya kadar çıkabilecek.

Bu rakam ada genelinde yarı yarıya artış anlamına gelirken, Kıbrıs Türk ekonomisinin çözümden elde edeceği getirinin çok daha yüksek olduğu kaydediliyor.

Rapora göre çözüm sonrası ilk 10 yıl içinde 100 binden fazla yeni istihdam imkanı doğacak.

Bunun 30 bini, yani üçte birini turizm sektöründeki yeni iş olanakları oluşturacak.

İstihdamda turizmi ticaret, inşaat ve ulaştırma sektörleri izleyecek.

Çözüm koşullarında 2040 yılında kişi başına düşen gelirin 34 bin Euro düzeyine ulaşabileceğine dikkat çekilen raporda, Kıbrıslı Türk işletmelerin 16 trilyon Euro'luk Avrupa Birliği pazarından ciddi pay alacağına işaret ediliyor.

'Kıbrıs'ta Çözümün Getirisi' raporunda Akdeniz gazı, Maraş'ın açılması, Türkiye limanları ve pazarlarının Kıbrıslı Rumlara açılması, havayolu ulaşımında Larnaka-İstanbul uçuşları ve Ercan ile Geçitkale'nin uluslararası uçuşlara açılması ile ekonomide sağlanacak gelişmelere de dikkat çekiliyor.