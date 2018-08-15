Pretty Women isimli işletmenin faaliyetleri durduruldu

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi, iş yerlerine yönelik denetimlerine devam ediyor. LTB Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 6-10 Ağustos tarihleri arasında 61 iş yeri denetlendi.

Yapılan denetimlerde 4 işyerine eksiklerinden dolayı ihbar verilirken, Pretty Women isimli işletmenin faaliyeti işyeri izni olmaması ve sağlık karnesiz personel çalıştırılması nedeniyle geçici olarak durduruldu.

World Berber Shop, Wax Berber Salonu, Ulaş Berber Salonu isimli işletmelere geçerli işyeri izni olmaması ve sağlık karnesi olmayan personel çalıştırılması nedeniyle; Barış Manço Park Büfesi isimli işletmeye ise sağlık karnesi olmayan personel çalıştırılması ve gayrısıhhi ortam nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre şöyle: 7 kasap, 2 süt ürünleri imalathanesi, 1 piliç satış yeri, 1 balık satış yeri, 21 kuaför ve güzellik salonu, 1 kreş, 1 öğrenci yurdu, 7 park büfesi, 5 restoran, 13 market, 1 gıda deposu, 1 kafe.