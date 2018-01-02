Pia Bella Prestige Casino girişinde, 31 Aralık Pazar günü açık alanda gerçekleştirilen“Prestige Sokak Festivali” ile Kuzey Kıbrıs’ta bir ilk yaşandı. Fener Alayı tadındaki gösterilerde, DJ performansları, Yılbaşı Bandosu, dans performansları gerçekleştirildi.

Benzersiz bir festival deneyimi

Yaklaşık 7 saat süren Prestige Sokak Festivali, yeni bir yılı karşılamaya hazırlandığımız Pazar günü boyunca rengarenk ve özel bir dekorasyonla katılımcılara karnaval tadında bir program sundu.

Çeşitli sokak lezzetlerinin tadıldığı, yılbaşına özel marş ve şarkıların çalındığı festivalde, “Rumeli Tapani Bandosu”, “Dream Girls” dans grubu ve tahta bacak Berke Onay’dan harika performanslar sergilendi.

Müzik ve sınırsız eğlence

Prestige Sokak Festivali devam ederken aynı zamanda Pia Bella Prestige Casino içerisinde de etkinlikler akşam saatlerinde Ebru ve Hakan’ın canlı müziği ile başlayarak, Dream Girls’ün dans şovları ve Rumeli Tapani Bando’sunun gösterileri ile devam etti. 2018 yılı Gülümser&Şenol’un sesi ve bir yılbaşı klasiği olan mezdeke oryantal dans gösterisiyle karşılandı.

Organizasyona yoğun ilgi gösteren katlımcılar, şarkılara eşlik edip, show ekibi ile fotoğraf çektirerek 2018’i Prestige Sokak’ta benzersiz bir festival deneyimi ile karşıladılar.