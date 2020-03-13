Prens Charles gelmiyor

Galler Prensi Charles ile eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne gerçekleştireceği resmi ziyaret coronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.

Güneydeki haber kaynakları, Galler Prensi ve Cornwall Düşesi'nin resmi evi olan Clarence House’tan yapılan açıklamaya dayanarak Galler Prensi Charles ve eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın, pandemi olarak ilan edilen Kovid-19 nedeniyle aralarında Kıbrıs’ın da bulunduğu Bosna ve Ürdün’ü kapsayan gezi turunu iptal ettiğini duyurdu.

Galler Prensi Charles ve eşi Camilla’nın 18 Mart’ta Kıbrıs Cumhuriyeti’ne resmi ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyordu.