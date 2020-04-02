“Pozitif vaka market çalışanı değil”

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, bölgede görülen Coronavirüs (Covid-19) vakası ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Aktuğ, pozitif vakanın market çalışanı olduğu ile ilgili söylentileri yalanladı. Aktuğ’nun paylaşımı şu yönde: “Arkadaşlar, pozitif çıkan vatandaşımız herhangi bir market çalışanı değil. Lütfen sakin olalım. Sabahtan beri Sağlık Bakanlığındayım temaslar ile bilgi alışverişi yapıyoruz. Sizlere de yakın zaman da açıklama yapacağız. Lütfen herkes evinde kalsın. Önce kendi tedbirlerimizi alalım. Pazartesi olduğu gibi gerekli makamlar ile olabilecek her türlü tedbir görüşülüyor.”